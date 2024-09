O que significa o emoji de folhas laranja caindo

Os emojis podem ser usados basicamente para qualquer momento. Se você está feliz, extremamente irritado ou loucamente apaixonado, há um para cada coisa que você deseja manifestar através das diferentes redes sociais ou plataformas de mensagens, como o WhatsApp.

ANÚNCIO

Os coraçõezinhos, animaizinhos, carinhas amarelas e outros símbolos nos permitem expressar de forma mais óbvia os sentimentos, emoções e pensamentos ao conversar com nossos entes queridos, conhecidos, colegas de trabalho e outros contatos.

De vez em quando, enviamos emojis sem conhecer sua história e significado real. Este é o caso das folhas laranjas que parecem estar caindo das árvores. Os usuários usam este ícone para decorar suas mensagens no outono. Mas, o que isso realmente simboliza?

Se você é um membro do grupo de usuários que não conhece isso, não precisa se angustiar. A seguir, vamos te contar o que essas folhas significam para que você comece a usá-las e interpretá-las adequadamente ao entrar em contato com outras pessoas no mundo virtual.

O significado do emoji das folhas laranja

A enciclopédia Emojipedia afirma que este emoji é oficialmente chamado de ‘folhas caídas’ e descreve-o como um grupo de folhas em tons de marrom dourado em forma de amêndoa, com vários tamanhos e hastes apontando para cima, como se tivessem mudado de cor e estivessem caindo de uma árvore durante o outono.

No que diz respeito ao seu significado, a reconhecida ‘bíblia’ dos pictogramas afirma que é frequentemente usado para “representar a estação do outono, árvores e a natureza em geral”. Além disso, afirma que seus usos podem se sobrepor com “folhas voando ao vento”.

Emojiterra, outro site dedicado a compilar os significados e a história dos emojis, afirma que as folhas laranjas significam "a mudança de estações, o ciclo da natureza e muitas vezes evoca sentimentos de nostalgia ou a natureza transitória da vida".

“É mais reflexivo, indicativo do final de um ciclo e de um tempo mais tranquilo e introspectivo, conclui sobre o símbolo que foi aprovado como parte do Unicode 6.0 em 2010, mas não foi adicionado ao Emoji 1.0 até cinco anos após sua aceitação.”