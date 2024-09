Você conhecia a regra dos três metros? Foi o que levou ao sucesso Steve Jobs

Steve Jobs é um dos gênios dos últimos anos, passando para a história por ser o visionário por trás da Apple, deixando um legado não apenas no mundo da tecnologia e dispositivos móveis, mas também no empresarial. Seu sucesso vai além das grandes ideias que teve. Além disso, deve-se ao valor que deu à responsabilidade individual e à colaboração no ambiente de trabalho, com uma regra que impulsionou o sucesso da empresa da maçã.

Dinamarca, um país reconhecido por seu alto nível de vida e felicidade, concebeu uma estratégia simples mas eficaz que rapidamente fez a diferença e melhorou a experiência de trabalho: a regra dos três metros. Esta regra propõe que cada funcionário seja responsável por tudo que acontece em um raio de três metros ao seu redor. Ou seja, se um colega precisar de ajuda, oferece-se ajuda; se houver bagunça, arruma-se. Essa simples ação promove a colaboração, a autonomia e um senso de pertencimento a uma equipe.

Como é que esta teoria funcionava?

A filosofia de Steve Jobs na Apple também compartilhava semelhanças com a regra dos três metros. Este empresário promovia um forte senso de responsabilidade individual entre seus funcionários, incentivando-os a se envolverem nos projetos de forma integral. Cada funcionário, desde os engenheiros até os designers, deveria se sentir parte do produto final e tomar decisões fundamentais em seu trabalho. Essa visão permitiu à Apple criar produtos inovadores e de alta qualidade, consolidando sua posição como uma das empresas mais valiosas do mundo.

Este conceito dos três metros se espalhou rapidamente na cultura de trabalho do país europeu para se tornar rapidamente um pilar fundamental que melhorou a satisfação no trabalho em empresas de vários setores. Os resultados foram surpreendentes e criaram um aumento significativo na motivação e no comprometimento dos funcionários. Na verdade, um alto percentual de trabalhadores dinamarqueses afirma que continuaria trabalhando mesmo se ganhasse na loteria, o que demonstra o impacto positivo desta iniciativa.

Com o passar do tempo, a regra dos três metros demonstrou ser um exemplo de como uma pequena mudança de mentalidade pode ter um grande impacto no ambiente de trabalho. Ao promover a colaboração, a autonomia e o senso de pertencimento, essa regra contribui para criar espaços de trabalho mais agradáveis e produtivos. E embora tenha sido concebida na Dinamarca, sua aplicação pode se estender a qualquer empresa ou equipe de trabalho, independentemente de seu tamanho ou setor.