Assim foi criado o primeiro traje espacial da SpaceX para uma viagem espacial privada

Estes dias estão sendo históricos para a comunidade espacial, pois a SpaceX está realizando a primeira viagem espacial privada com quatro pessoas orbitando a 1.400 quilômetros de altura da Terra. Tudo isso graças à missão Polaris Dawn, liderada pela empresa espacial de Elon Musk, que projetou um traje especializado chamado EVA para a ocasião.

Estes novos trajes permitem uma maior proteção contra a radiação espacial sem tornar o traje mais pesado, pois sua inovação também está em oferecer maior mobilidade. Alcançar esse equilíbrio não foi uma tarefa fácil e, para isso, a SpaceX incorporou uma fina camada metálica, conhecida como caixa de Faraday, que protege os astronautas dos campos eletromagnéticos. Enquanto isso, o design procurava otimizar o movimento dos ombros e luvas, permitindo uma maior flexibilidade sem comprometer a segurança dos tripulantes.

Sendo uma das partes mais importantes, o capacete recebeu atenção especial, pois seu design buscava proteger os astronautas da radiação solar e oferecer uma visão clara. Ele era composto por uma viseira fabricada com policarbonato e revestida com cobre e óxido de índio que permitia refletir a luz solar e o calor infravermelho para manter os astronautas em uma temperatura adequada. Por último, a tecnologia não podia ficar para trás, por isso conta com um sistema de visualização de dados em tempo real para que possam estar cientes da pressão, temperatura e níveis de oxigênio em tempo real.

Se tanto esforço foi colocado nestes fatos, não é por acaso, e tudo se centra não só na missão Polaris, mas também em reutilizar os mesmos designs em futuras missões, permitindo uma revolução total no campo ao permitir que os astronautas se movam com maior liberdade e segurança no espaço.