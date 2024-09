Pose 28: em que consiste a tendência do TikTok de imitar personagens do Roblox?

A tendência do Pose 28 surgiu como um fenômeno viral no TikTok. Este desafio convida os usuários a imitar os personagens do popular jogo Roblox ‘Dress to Impress’ de uma maneira única e divertida.

Apesar de o jogo 'Dress to Impress' do Roblox ter sido lançado em outubro de 2023, a tendência da Pose 28 só ganhou relevância na internet em fevereiro de 2024. Desde então, capturou a atenção de vários usuários no TikTok, tornando-se um tema quente na plataforma.

Durante a recente Conferência de Desenvolvedores do Roblox em setembro, a TikToker Lana Rae desafiou o CEO do Roblox, David Baszucki, a fazer a Pose 28. A bem-sucedida participação de Baszucki neste desafio foi recebida com entusiasmo pela comunidade, gerando comentários positivos e divertidos entre os espectadores.

Desde TikTokers como Hannah Sophia até Mari, a comunidade do TikTok abraçou a tendência da Pose 28, oferecendo uma variedade de interpretações criativas e divertidas. Esses usuários mostraram como a Pose 28 pode ser um ponto de encontro para a expressão artística e entretenimento na plataforma.

Muitos internautas e fãs do Roblox mencionaram que a tendência demonstrou o poder da criatividade e da participação coletiva nas redes sociais. Também é mencionado que esse fenômeno proporcionou aos usuários um espaço para se expressar, se conectar com outros e desfrutar de momentos de entretenimento únicos na plataforma.

Reação do público nas redes sociais