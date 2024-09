Cuidado! Estes aplicativos têm vírus e podem estar afetando o seu computador

Wladimir Palant, o criador da ferramenta Ad Block, ajudou a expor uma perigosa rede de vírus, já que mais de 30 extensões do Chrome que acumularam milhões de downloads foram removidas por conter código malicioso. Elas chegavam aos computadores dos usuários disfarçadas como ferramentas úteis, como bloqueadores de anúncios ou tradutores, quando na realidade estavam projetadas para manipular os resultados de busca, exibir publicidade enganosa e coletar dados dos usuários de forma furtiva.

Seu PC pode estar sendo afetado

A gravidade deste incidente reside no fato de que as extensões infectadas estavam na própria loja do Chrome e podiam ser baixadas sem problemas. Os responsáveis por este problema conseguiram ocultar de forma eficaz o código malicioso, permitindo que essas extensões entrassem em milhares de computadores sem que alguém previsse esse problema. Entre as extensões afetadas estão ferramentas populares como ‘Autoskip para YouTube’ e ‘Crystal Ad Block’.

Os utilizadores que tenham instalado alguma destas extensões que são realmente maliciosas podem estar expostos a uma série de riscos, como roubo de dados pessoais, exibição de publicidade e, acima de tudo, a infeção dos seus computadores com outros tipos de malware. É crucial que removam imediatamente estas extensões dos seus navegadores e considerem realizar uma análise completa do seu sistema em busca de possíveis ameaças.

A investigação iniciada por Palant, que descobriu o código malicioso escondido na extensão ‘PDF Toolbox’, alertou a comunidade sobre o perigo potencial dessas extensões. Infelizmente, muitas delas permaneceram disponíveis na loja do Chrome por um tempo considerável, o que permitiu que milhões de usuários continuassem baixando-as sem saber do risco.