Um produto de higiene pessoal pode estar alterando os hormônios dos jovens

Nas últimas décadas, as meninas estão atingindo a puberdade a uma idade muito precoce, a ponto de preocupar os especialistas. Uma nova pesquisa sugere que um composto presente em uma ampla variedade de produtos pode estar enviando um sinal para que o cérebro envie um alerta e inicie o desenvolvimento da puberdade.

Substâncias químicas que alteram o cérebro

Esta é a primeira vez que os pesquisadores realizam um estudo semelhante sobre o impacto de substâncias químicas ambientais no cérebro para explicar o aumento da puberdade precoce, disse a Dra. Natalie Shaw, endocrinologista pediátrica do Instituto Nacional de Ciências da Saúde Ambiental em Durham, Carolina do Norte.

O início significativamente precoce da puberdade (antes dos 8 anos em meninas e dos 9 anos em meninos) pode causar efeitos negativos na idade adulta, como por exemplo, câncer de mama, diabetes e doenças cardíacas. Tanto em meninos quanto em meninas, a estatura também é menor.

"Em maio, um estudo da Escola de Saúde Pública TH Chan de Harvard descobriu que 15,5% das meninas tiveram períodos menstruais precoces (antes dos 11 anos) e que 1,4% começaram a menstruar antes dos 9 anos", destaca a NBC News em seu site.

O almíscar âmbar

Shaw, coautora principal do novo estudo, e sua equipe descobriram um composto que poderia afetar o momento em que o cérebro envia o sinal para iniciar a puberdade.

As crianças foram expostas ao almíscar ambreta, de acordo com o relatório publicado na Endocrinology.

O almíscar ambreta, uma fragrância sintética, pode aderir a um receptor relacionado à puberdade no hipotálamo.

Os cientistas descobriram que, tanto nas larvas de peixes como nas células humanas, o composto desencadeava a produção de GnRH.

Shaw pensa que não acredita que “seja contundente o suficiente para sugerir algo que os pais possam fazer”.