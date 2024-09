Segundo Elon Musk, em 20 anos haverá uma cidade em Marte

Para muitos, é um hábito saudável prestar atenção em algumas declarações feitas por Elon Musk, muitas delas bastante difíceis de acreditar, como o exemplo recente de prometer ativar voos comerciais para o planeta Marte através de sua empresa aeroespacial, SpaceX, e até mesmo garantir que haverá uma cidade nesse planeta em 20 anos, apesar de a humanidade ainda não ter conseguido retornar à Lua após várias décadas de tentativas fracassadas.

Segundo Musk, a SpaceX voará para Marte em 2026, ou seja, em apenas um ano e meio. As missões inaugurais não terão tripulação para testar o pouso do foguete gigante Starship.

“Se essas manobras correrem bem, os primeiros voos tripulados serão realizados em quatro anos. A taxa de voos crescerá exponencialmente a partir daí, com o objetivo de construir uma cidade autossuficiente em cerca de 20 anos”, acrescentou Musk, referindo-se à conversão dos humanos em seres “multiplanetários”.

Vale ressaltar que Marte está a 287 milhões de quilômetros da Terra, com uma temperatura média de aproximadamente 62 graus negativos e com uma atmosfera mais fina que a tornaria irrespirável.

Starship, a arma da SpaceX para concretizar o sonho de Musk

A Starship já realizou quatro missões de teste desde 2023 até o momento. Nas primeiras tentativas houve atrasos, cancelamentos de última hora e até explosões, mas a missão mais recente alcançou a maioria de seus objetivos, apesar do foguete ter se perdido ao tentar retornar.

Em 2021, Elon Musk indicou que Marte poderia garantir a sobrevivência humana no futuro, embora tenha alertado que a mudança para o planeta vermelho será perigosa e desconfortável, especialmente para as primeiras experiências: “Muitas pessoas vão morrer. É perigoso, é desconfortável e é uma viagem longa. Você pode não voltar com vida, mas é uma aventura gloriosa e será uma experiência incrível. Honestamente, um grupo de pessoas provavelmente morrerá no início. É difícil ir para lá”.