O Android Auto dará o próximo passo ao implementar Inteligência Artificial

O Google continua apostando em melhorar a experiência de condução com o Android Auto e agora, dará um passo na estrada da inovação ao implementar inteligência artificial. A plataforma de entretenimento e informação para veículos está prestes a receber uma atualização que trará novidades que poderão revolucionar este serviço.

A IA está chegando a todos os lugares

Pode parecer algo simples, mas uma das características mais destacadas da próxima versão é a inclusão de um aplicativo oficial para ouvir rádio. Embora dezenas de aplicativos possam atender a essa necessidade, o aplicativo original do Google permitirá que os usuários sintonizem estações de rádio FM e AM diretamente da tela do carro. Além disso, terá disponível a opção de ouvir rádio pela internet.

Outra grande novidade é a integração do Gemini Live, a última geração de modelos de linguagem do Google. Com essa adição suportada por IA, o Android Auto se tornará um assistente virtual ainda mais inteligente, capaz de responder a perguntas complexas e realizar várias tarefas por meio de comandos de voz.

Estas melhorias têm como objetivo posicionar o Android Auto como uma das plataformas de entretenimento e informação mais completas e populares do mercado. Com a integração de tecnologias que já fazem parte da família do famoso buscador, busca-se consolidar-se como um companheiro de viagem indispensável para milhões de motoristas em todo o mundo.

Embora ainda não tenha sido confirmada uma data exata para o lançamento desta atualização, espera-se que esteja disponível nas próximas semanas para que os usuários do Android Auto possam desfrutar dessas novas funcionalidades através de uma atualização do aplicativo.