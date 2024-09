CBLOL 2024: PaiN Gaming e Vivo Keyd Stars se enfrentam na grande final em BH

A cidade de Belo Horizonte recebe neste sábado, dia 07 de setembro, a grande final da segunda etapa do CBLOL 2024. Lutando pela taça e pela vaga no Worlds, PaiN Gaming e Vivo Keyd Stars se reencontram anos depois do último confronto entre as duas equipes em uma final de CBLOL.

O palco deste confronto é o estádio do Mineirinho, que desde as 09 horas começou a receber os torcedores que vieram de diversos lugares do país para acompanhar a grande decisão e dar forças para seus respectivos times.

Além das partidas, a torcida também aguarda ansiosa pelas atrações que prometem envolver o público do começo ao fim. Logo no início do dia, o público acompanhou o Runeterra Talks e as demais ativações na área externa do Ginásio, depois foi a hora de entrar no espaço onde a decisão seria disputada e aguardar pelas atrações desta tarde.

Música tema inedita e Djonga no show do intervalo

Além das partidas que prometem emocionar as torcidas. O tradicional show de abertura do CBLOL deixou o público empolgado e na expectativa de algo grandioso. A música tema da abertura, lançada mais cedo nesta semana, envolveu grandes nomes da cena do rock nacional.

Outra atração que promete levantar o público é a participação de Djonga no show do intervalo. A convite da Heineken 0.0, ele sobe ao palco da grande final para levantar o público e manter a energia alta enquanto ainda não é possível descobrir quem levantará a taça de campeão.