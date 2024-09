O ChatGPT adicionará novas funcionalidades de voz, incluindo sons de animais

A experiência de interagir com o ChatGPT está prestes a se tornar ainda mais imersiva e pessoal. A OpenAI está preparando o lançamento de oito novas vozes para o seu modo de voz avançado, uma característica que permite aos usuários conversar com a IA de uma maneira mais natural e humana.

Estas novas vozes, com nomes como Fathom, Glimmer e Harp, oferecerão uma maior variedade de estilos e tons, enriquecendo assim as possibilidades de interação com o ChatGPT, e até mesmo poderão gerar sons de animais, como os latidos dos cães.

Além das vozes existentes como Juniper, Ember, Cove e Breeze, os usuários poderão selecionar a voz que melhor se adapte às suas preferências e à situação comunicativa.

A incorporação dessas novas vozes é mais um passo em direção à humanização das interfaces do usuário, com a OpenAI se esforçando para oferecer experiências cada vez mais naturais e personalizadas.

A capacidade do ChatGPT de expressar emoções e nuances através da voz o torna uma ferramenta poderosa para diversas aplicações, desde o atendimento ao cliente até a educação e entretenimento.

Para além das vozes: OpenAI explora o hardware

Mas as novidades não se limitam às vozes. De acordo com relatórios recentes, a OpenAI estaria explorando a possibilidade de desenvolver seu próprio hardware, especificamente um chipset de IA personalizado. Essa iniciativa ambiciosa colocaria a empresa como um ator-chave no desenvolvimento de hardware e software para inteligência artificial.

A colaboração com a TSMC, o principal fabricante de chips da Apple, sugere que a OpenAI poderia estar procurando um parceiro tecnológico de primeira linha para realizar este projeto. Um chipset de IA personalizado permitiria à OpenAI otimizar o desempenho de seus modelos de linguagem e desenvolver aplicações mais sofisticadas.

Esta notícia se soma aos rumores sobre a integração do ChatGPT nos futuros dispositivos da Apple. Especula-se que os usuários do iPhone poderão acessar as capacidades do ChatGPT através da Siri, o que permitiria fazer perguntas mais complexas e obter respostas mais precisas.

As recentes novidades sobre o ChatGPT e a OpenAI apontam para um futuro em que a inteligência artificial desempenhará um papel cada vez mais importante em nossas vidas, criando experiências mais imersivas e personalizadas.