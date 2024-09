Cachorro ‘inteligente’ sai do controle e queima treinador com lança-chamas

As loucuras do famoso streamer Speed parecem não ter limites. Saltar sobre dois carros esportivos que vinham em alta velocidade em sua direção não foi um risco suficiente, já que o criador de conteúdo comprou um cachorro robô para treiná-lo a cuidar de sua segurança.

No entanto, as coisas saíram completamente ao contrário, já que o dispositivo letal atacou o streamer, ativando sua lança-chamas para atacá-lo sem qualquer hesitação.

Desde a noite desta segunda-feira, um vídeo que é um recorte de uma transmissão ao vivo de Speed no Twitch se tornou viral. Nas imagens, o famoso influenciador tenta treinar o quadrúpede mecânico, pedindo para ele latir com uma voz de comando imponente. No entanto, aparentemente os sistemas integrados no robô detectaram certo nível de violência, o que pode ter sido a razão de sua resposta.

O robô cão realmente atacou o Speed?

Embora nas imagens vejamos um Speed tentando escapar do cão robô com lança-chamas, a atividade foi realizada em um ambiente seguro. Nos bastidores, havia toda uma equipe, incluindo bombeiros preparados para uma situação perigosa para o streamer. Além disso, o influenciador estava vestindo roupas à prova de fogo, semelhantes às usadas pelos próprios bombeiros.

Alguns até dizem que a reação do cão robô não foi involuntária. Presume-se que alguém estava controlando e executou essa manobra de fogo com o objetivo de gerar conteúdo atraente para a Internet.

O custo de uma máquina como esta

Uma resenha do La Vanguardia informa que Speed comprou este robô na Alemanha, por cerca de US$ 50 mil dólares. O próprio streamer o modificou e adicionou um lança-chamas, já que geralmente não vêm integrados com essa arma.

Não especificam a marca deste dispositivo, mas considerando que foi comprado na Alemanha, poderia ser da Boston Dynamics ou da Unitree Robotics.

Os cães robôs são seguros e é improvável que te ataquem da mesma forma como fizeram com o Speed.