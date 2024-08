WhatsApp: o que significa o emoji ajoelhado e em que ocasiões você pode enviá-lo

O emoji da pessoa ajoelhada é um dos mais enigmáticos para alguns no WhatsApp

Os primeiros emojis foram criados pelo designer japonês Shigetaka Kurita no final dos anos noventa. Desde então, mais de duas décadas se passaram, durante as quais esses símbolos gráficos evoluíram para se tornar uma parte vital da nossa comunicação diária no WhatsApp.

Na verdade, de acordo com a BBC, cerca de 10 bilhões de emojis são enviados diariamente em todo o mundo. No entanto, embora as pessoas os usem diariamente para adicionar nuances a um texto simples, nem todos conhecem o significado de cada um dos pictogramas.

Faz sentido considerando que atualmente existem cerca de quatro mil designs aprovados pelo Consórcio Unicode. Apesar disso, os usuários ainda enviam e recebem ícones que acham enigmáticos porque desconhecem sua história e contexto real, como o do indivíduo ajoelhado.

Se você também não sabe o significado desta imagem, mas quer descobrir, continue lendo para descobrir o que ela representa e quando é apropriado enviá-la, para que você possa começar a usá-la e interpretá-la corretamente daqui em diante em suas conversas no aplicativo da Meta.

O que significa o emoji da pessoa ajoelhada no WhatsApp?

Emojipedia, um site reconhecido como a enciclopédia oficial dos emojis, afirma que o ícone que mostra uma pessoa ajoelhada sobre ambos os joelhos no WhatsApp é chamado de “Pessoa de joelhos” e foi aceito como parte do Unicode 12.0 e adicionado ao Emoji 12.0 em 2019.

Quanto ao seu significado, a chamada ‘bíblia’ dos pictogramas afirma que esse design representa “alguém rezando ou uma pessoa descansando no chão”. Portanto, pode ser enviado quando queremos dizer que estamos orando, meditando ou descansando de joelhos.

É importante notar que ‘Pessoa de joelhos’ foi adicionada ao catálogo de emojis do WhatsApp em 2019. Desde então, praticamente não sofreu alterações significativas em sua aparência. Também existem as versões mulher de joelhos e homem de joelhos. As três versões compartilham o mesmo significado.