O monitor portátil mais leve do mundo é da VAIO e pesa o mesmo que uma maçã

Os monitores de PC passaram por uma evolução radical quando se trata de seu peso. Os antigos monitores CRT, baseados em tubos de raios catódicos, que eram volumosos e pesados devido aos seus componentes internos de vidro, agora parecem muito obsoletos. Em seguida, a chegada dos monitores LCD representou uma inovação profunda, reduzindo significativamente o peso graças aos seus painéis planos e mais finos.

Com o tempo, a tecnologia LED e a demanda por dispositivos portáteis impulsionaram ainda mais a miniaturização dos monitores e a necessidade de torná-los portáteis. Hoje em dia, os monitores estão cada vez mais leves e finos. De fato, as tendências atuais estão focadas em designs ultrafinos com molduras reduzidas, monitores curvos e dobráveis para uma experiência mais imersiva, e a crescente adoção de painéis OLED que oferecem uma qualidade de imagem superior.

O monitor portátil mais leve do mundo

E neste cenário, a VAIO apresentou uma nova proposta que promete redefinir os padrões de portabilidade no mundo dos monitores: o VAIO Vision+ 14. Este dispositivo, com um peso de apenas 325 gramas, se posiciona como o monitor portátil mais leve do mercado, oferecendo uma solução ideal para aqueles que procuram expandir seu espaço de trabalho sem sacrificar a mobilidade.

Com dimensões de 312 x 211 x 12,4 mm e um surpreendente peso de 325 gramas (equivalente a uma maçã grande), o VAIO Vision+ 14 é compacto o suficiente para caber facilmente em uma mochila ou bolsa, sem comprometer a qualidade de sua tela.

O painel IPS de 14 polegadas oferece uma resolução de 1920 x 1200 pixels, uma ampla gama de cores sRGB de 100% e um brilho de 400 nits, garantindo uma experiência visual nítida e vibrante mesmo em ambientes com muita luz.

Além disso, seu revestimento antirreflexo reduz a fadiga ocular, permitindo um uso prolongado sem desconforto. Os amplos ângulos de visão de 178 graus, tanto na horizontal como na vertical, garantem uma visualização ótima de qualquer posição.

Conectividade e portabilidade

No que diz respeito à conectividade, o VAIO Vision+ 14 tem duas portas USB-C, uma das quais suporta carregamento através de Power Delivery (PD), o que permite alimentar o monitor e carregar outros dispositivos simultaneamente. Isso o torna uma solução versátil para usuários que precisam conectar vários dispositivos ao mesmo tempo.

A portabilidade é uma das principais características do VAIO Vision+ 14. Seu design fino e leve, combinado com uma capa protetora incluída, o torna ideal para levar para qualquer lugar. Seja para trabalhar em um café, em um avião ou em uma sala de conferências, este monitor oferece uma solução prática e flexível para expandir seu espaço de trabalho.

No entanto, essa portabilidade e qualidade têm um preço. Com um custo aproximado de 500 euros, o VAIO Vision+ 14 se posiciona como uma opção premium no mercado de monitores portáteis. Apesar do preço elevado, o VAIO Vision+ 14 representa um investimento para os usuários que buscam o melhor em termos de portabilidade e qualidade de imagem.

Mas além desse pequeno - grande - detalhe, o VAIO Vision+ 14 é um monitor portátil que, sem dúvida, redefine os padrões da indústria. Seu design leve, sua tela de alta qualidade e sua versatilidade o tornam uma ferramenta essencial para profissionais e usuários exigentes que precisam de um segundo monitor em qualquer lugar. Embora seu preço possa ser elevado, a combinação de portabilidade, desempenho e qualidade justifica o investimento.