Jogar videogames ajuda a saúde mental

Pode parecer incrível, mas contrariamente ao que os ditados populares poderiam dizer, graças a um estudo da Nature Human Behavior, foi revelado que jogar videogames pode ser bom para a sua saúde mental. De acordo com este estudo, passar tempo em frente ao console poderia ajudá-lo a se sentir mais feliz e menos estressado.

Esta revista líder em comportamento humano dos Estados Unidos analisou quase 100.000 jogadores de diferentes idades e descobriu que certos videogames podem reduzir a angústia psicológica e aumentar a satisfação com a vida. Os pesquisadores focaram em duas consolas populares: Nintendo Switch e PlayStation 5.

Por que os videogames trazem tantos benefícios?

Os resultados também foram segmentados de acordo com as consolas e a idade dos jogadores. Todas essas análises mostraram que o Nintendo Switch foi especialmente benéfico para adolescentes e mulheres, enquanto o PlayStation 5 funcionou melhor para jovens profissionais e adultos sem filhos. Isso nos deixou com uma grande incógnita: por que a diferença entre os consoles?

De acordo com os especialistas, os videogames oferecem uma recompensa imediata, o que pode gerar uma sensação de satisfação e bem-estar entre os jogadores. Além disso, passar tempo com eles se torna uma forma de escapar das preocupações do dia a dia e pode ajudar a fortalecer as relações sociais através do jogo online.

Deixando claro que o estudo especifica que é importante destacar que nem todos os videojogos são iguais e até mesmo descobriram que o tempo que você dedica jogando, o tipo de jogos que escolhe e sua idade podem influenciar nos benefícios que você obtém.

Não há dúvida de que todos os videogames podem ser muito divertidos, mas é essencial que os jogadores encontrem um equilíbrio entre este hobby e as atividades que realizam em sua vida diária.

