Você sabia que os micróbios escondidos no seu corpo te mantêm saudável?

Embora possa parecer incrível, cada centímetro quadrado da nossa pele está coberto por milhões de micróbios, incluindo bactérias, fungos e vírus, que formam um ecossistema complexo e vibrante.

E é que, quando pensamos nos micróbios que habitam em nosso corpo, geralmente nos vem à mente o microbioma intestinal, um assunto que tem ganhado muita atenção nos últimos anos devido ao seu impacto em diversas doenças como diabetes, asma e até mesmo depressão.

No entanto, o microbioma da pele, embora menos conhecido, é igualmente vital. Esses microorganismos não apenas competem com as bactérias prejudiciais por espaço e nutrientes, mas também produzem substâncias antimicrobianas que podem inibir ou eliminar invasores perigosos.

Em que parte do corpo há mais micróbios?

A diversidade varia consideravelmente dependendo da zona do corpo; por exemplo, as áreas mais úmidas e quentes, como as axilas ou dobras da pele, geralmente são habitadas por bactérias do gênero ‘Staphylococcus’ e ‘Corynebacterium’, enquanto em áreas mais secas, como braços e pernas, os vírus predominam.

Nas áreas oleosas como a testa, o nariz e as costas, abundam as bactérias do gênero ‘Cutibacterium’, que se alimentam do sebo produzido pelas células da pele.

Papel dos micróbios no sistema imunológico

Os microorganismos beneficiam-se de um fornecimento constante de nutrientes, enquanto nós nos beneficiamos da sua presença de formas que mal estamos começando a entender. Mesmo que pareça difícil de acreditar, a presença de certas bactérias pode ajudar a manter a pele hidratada e protegida.

Os micróbios da pele também desempenham um papel crucial no desenvolvimento e treinamento do nosso sistema imunológico, especialmente durante a infância: acredita-se que a diversidade bacteriana na pele está relacionada a um menor risco de desenvolver alergias.

Ao interagir com nossas células imunitárias, os micróbios ajudam a treinar o sistema imunológico para distinguir entre ameaças reais e inofensivas, evitando respostas alérgicas desnecessárias.

Envelhecimento e microbioma

À medida que envelhecemos, a quantidade de bactérias benéficas diminui, enquanto a presença de bactérias patogênicas aumenta. Isso pode afetar a capacidade da pele de se curar, o que é especialmente problemático em pessoas mais velhas, que são mais propensas a ter feridas crônicas que não cicatrizam.

E embora a evidência sobre a eficácia desses tratamentos ainda seja limitada, alguns estudos sugerem que podem alterar favoravelmente o equilíbrio de bactérias na pele. Por exemplo, estudos recentes mostraram que as lesões na pele podem causar mudanças significativas no microbioma intestinal, aumentando a susceptibilidade à inflamação intestinal.