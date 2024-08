O novo jato particular de Jeff Bezos o coloca na vanguarda do luxo aéreo

No passado dia 20 de agosto, o reconhecido rastreador de jatos privados Jack Sweeney reportou que um novo e peculiar membro se juntou ao seleto e exclusivo grupo de colecionadores de aviões privados do bilionário fundador da Amazon, Jeff Bezos. Desta vez, trata-se da cereja no topo do bolo, um Gulfstream G700 que, segundo vários especialistas, faz parte da elite da aviação executiva. Destacando que, nas palavras do especialista, esta compra milionária posicionou Bezos na vanguarda do luxo aéreo.

Foi em 10 de julho que Bezos estreou seu novo Gulfstream G700, iniciando assim um novo capítulo em suas viagens de luxo. Este novo brinquedo em sua coleção está avaliado em cerca de US$ 80 milhões, este avião de última geração se destaca por sua autonomia, conforto e tecnologia de ponta.

Com uma certificação da FAA obtida em março de 2024, o G700 foi rapidamente adotado pela elite mundial. A Qatar Airways foi pioneira em incorporar este modelo à sua frota executiva, e agora é a vez de Bezos. Apesar de Elon Musk também ter um G700 encomendado, ainda não tomou posse da sua aeronave.

Apenas ter um Gulfstream G700 é considerado o Rolls-Royce dos céus. Equipado com potentes motores Rolls-Royce Pearl 700, oferece uma autonomia de até 14.353 quilômetros, permitindo a Bezos cruzar continentes sem escalas. Seu interior, projetado para o máximo luxo e conforto, pode acomodar até 19 passageiros em uma configuração totalmente personalizável.

Para preservar sua privacidade, Bezos registrou seu G700 sob o nome da TVPX Aircraft Solutions, uma empresa de serviços que gerencia registros temporários de aeronaves. No entanto, graças aos dados de voo, foi possível confirmar que o magnata desfrutou das comodidades de seu novo jato em destinos como Ibiza, onde também foi visto navegando em seu iate de luxo, o Koru.

A aquisição do Gulfstream G700 por parte de Jeff Bezos reafirma sua posição como um dos maiores colecionadores de bens de luxo do mundo. Apesar dos esforços para manter um perfil discreto, suas viagens neste avião de última geração têm chamado a atenção da mídia e dos entusiastas da aviação.