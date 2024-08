O emoji de olhos para o lado indica interesse ou curiosidade

No final do segundo milênio, a operadora de telefonia móvel japonesa Docomo lançou a primeira coleção de emojis exclusivamente para seus clientes. Naquela época, os 176 designs criados por Shigetaka Kurita eram muito simples e representavam desde algumas emoções até o clima.

Mais de duas décadas depois, os pictogramas estão literalmente em toda parte e qualquer pessoa pode usá-los sozinhos ou acompanhados por textos ou outros recursos para comunicar claramente as ideias, sentimentos e pensamentos que desejam transmitir ao destinatário.

Por isso, esses pequenos desenhos conseguiram se tornar uma linguagem universal prática e atraente para muitos. No entanto, com milhares desses ícones disponíveis em diferentes aplicativos e redes sociais, é natural que os usuários não saibam o significado de todos.

Mesmo aqueles que se enquadram na categoria dos mais usados, como o emoji de olhos olhando para o lado tão popular no WhatsApp e em outras plataformas. Se você já o enviou no passado, mas também não tem certeza do que realmente significa, basta continuar lendo para descobrir.

O verdadeiro significado do emoji de olhos olhando para o lado

Emojipedia, a enciclopédia online dos emojis, afirma em seu site que ‘o par de olhos olhando para a esquerda’ é comumente usado como “olhos pervertidos” para indicar aprovação de uma foto atraente postada online, bem como para expressar uma “olhada suspeita”.

No segundo caso, de acordo com a bíblia dos pictogramas, a intenção é “expressar um ato desonesto”. Por outro lado, Emojiterra inclui outras acepções deste ícone. Segundo o site, ‘Olhos’ - nome oficial do emoji - “transmite a sensação de olhar, observar ou buscar atenção”.

O site afirma que “as pessoas muitas vezes o usam para expressar interesse ou curiosidade sobre algo ou para indicar que estão prestando atenção a um detalhe ou evento específico”, sobre o desenho que foi aprovado como parte do Unicode 6.0 em 2010 e foi adicionado ao Emoji 1.0 em 2015.