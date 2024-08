O emoji de coração ardente é relativamente novo no WhatsApp

Os emojis são uma parte fundamental de nossa vida diária. As mensagens que enviamos em chats do WhatsApp, os comentários que deixamos nas redes sociais ou as publicações que fazemos em diferentes plataformas quase sempre são acompanhadas por algum pictograma.

ANÚNCIO

Esses pequenos símbolos que vão desde carinhas amarelas, passando por corações, animais e objetos cotidianos até corpos celestes, entre muitos outros, nos ajudam a reforçar os sentimentos que desejamos transmitir a um destinatário no mundo digital.

O seu uso é tão difundido e comum que há quem considere a sua ausência numa mensagem um sinal de que o interlocutor está chateado ou é chato. No entanto, nem todos interpretam esses desenhos chamativos da mesma maneira. Este é o caso do coração envolto em chamas.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Alguns usuários o usam para expressar paixão por algo ou alguém, enquanto outros o enviam apenas em contextos românticos. Mas, o que isso realmente significa? Se quiser descobrir, continue lendo para descobrir o verdadeiro significado deste popular e versátil emoji.

O que significa o emoji de coração em chamas?

Emojipedia, a enciclopédia dos emojis, afirma que este coração foi criado para expressar “formas extremas ou apaixonadas de amor ou luxúria. Sendo mais representativo do desejo ou da luxúria”. Assim como também para simbolizar “a ideia de esquecer um amor passado e seguir em frente para outra coisa.

Por outro lado, Emojiterra afirma que este pictograma representa “emoções intensas como o amor apaixonado, a luxúria ou um desejo ardente”. O site também concorda que é frequentemente usado para manifestar “fortes sentimentos de amor ou entusiasmo”.

Da mesma forma, indica que pode “significar que alguém ou algo despertou uma profunda resposta emocional”. Vale ressaltar que este ícone é relativamente novo, pois foi adicionado ao Emoji 13.1 em 2020. No WhatsApp, o ‘Coração em chamas’ - seu nome oficial - chegou em 2021.