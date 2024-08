O Twitch lançou a função ‘Visitas’ para facilitar colaborações entre streamers

Depois de Dan Clancy ter feito uma turnê pelo mundo para visitar streamers de todo o mundo, a plataforma Twitch lançou uma nova função que beneficia diretamente os criadores de conteúdo. É chamada de ‘Visitas’ e permite que dois usuários colaborem sem precisar recorrer a aplicativos de terceiros.

ANÚNCIO

Fazer uma colaboração entre dois streamers costuma ser algo complicado. A maioria dos criadores de conteúdo recorre a uma ferramenta do Discord para poder realizar a conexão dupla e assim aparecer ao vivo durante a mesma transmissão e nos mesmos canais de forma simultânea.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Durante uma transmissão, é normal ver a lista de streamers que você segue no lado esquerdo da tela. Você verá um ícone de colaboração com o qual poderá ‘convidar’ essa pessoa, que receberá uma notificação no chat que mais ninguém poderá ver.

Se estiver disponível e quiser colaborar, aceite o convite e inicie uma transmissão conjunta. A conexão de áudio usa o áudio do seu computador e a configuração de vídeo pode ser facilmente ajustada no OBS ou em outro software de streaming. Você também pode configurar o vídeo com antecedência para poder visitar outros streamers a qualquer momento, explica o Twitch em seu blog.

Visitas no Twitch

A ferramenta ‘Visitas’ funciona com diferentes streamers ao mesmo tempo. Quando você iniciar uma colaboração, os outros streamers da sua rede verão o ícone de colaboração e poderão convidá-lo para se juntar à transmissão ao vivo. Você também pode encontrar outros streamers que gostaria de visitar e adicionar à sua transmissão.

Alguns streamers não ficaram satisfeitos com a plataforma de colaboração entre os dois streamers sendo integrada ao OBS. Portanto, desativaram imediatamente a função devido a esse elemento específico.