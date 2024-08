Adeus ao número de celular no WhatsApp, veja como nos comunicaremos no aplicativo

Novas atualizações estão chegando ao WhatsApp. O aplicativo líder em mensagens online está desenvolvendo uma nova função destinada a melhorar a privacidade e simplificar a forma como os contatos são gerenciados na plataforma. Esta ferramenta permitirá que os usuários evitem compartilhar seu número de telefone diretamente, optando, em vez disso, por um sistema de nomes de usuário e PIN. De acordo com o site online WaBetaInfo, a novidade está em fase de teste para dispositivos com sistema operacional Android.

Esta nova opção do WhatsApp permitirá que os usuários possam estabelecer um nome de usuário único, como já é possível atribuir nos perfis, ao mesmo tempo em que será possível atribuir um PIN de quatro dígitos, o que tornará muito mais fácil adicionar novos contatos. Destacando que esse número não deve incluir dados pessoais sensíveis, como códigos de verificação em duas etapas, e servirá como um mecanismo adicional de controle para aqueles que desejam se comunicar com o usuário.

É importante notar que com esta atualização, os usuários poderão compartilhar apenas seu nome de usuário e PIN com as pessoas com quem desejam interagir no aplicativo, sem precisar fornecer seu número de telefone. Embora o número continue visível para aqueles que já o têm registrado, essa opção fará com que seus novos contatos sejam feitos sob esse sistema de identificação.

Além disso, o WhatsApp continua oferecendo ferramentas que permitem a privacidade através da sua seção de 'Configurações'. Por meio dela, os usuários podem decidir quem pode ver sua 'última conexão, seu status online e suas atualizações de status', bem como configurar quem pode adicioná-los a grupos. Essas opções oferecem um controle adicional sobre a visibilidade e as interações na plataforma.

É verdade que as fraudes online são comuns, por isso, no que diz respeito à segurança, o WhatsApp recomenda que seus usuários não respondam a mensagens suspeitas que possam ser tentativas de fraude. A empresa sugere ignorar essas mensagens, não clicar em links maliciosos e nem encaminhar conteúdo duvidoso.