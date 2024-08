Assim funciona a função ‘antirroubo’ do Android

A cada momento, o Google tenta desenvolver novas ferramentas para os milhões de dispositivos que possuem o seu sistema operativo, é por isso que começou a implementar o seu novo sistema de proteção antirroubo, que foi apresentado há uma semana juntamente com o grande anúncio da nova série dos seus dispositivos Pixel. Esta inovadora funcionalidade visa proteger e salvaguardar os dados que o usuário tem no seu dispositivo em caso de roubo ou perda. Vale ressaltar que esta atualização já está disponível em alguns dispositivos, superando as expectativas iniciais em relação ao tempo de implementação.

ANÚNCIO

Em que consiste essa nova funcionalidade?

Este novo sistema de proteção automática desenvolvido pelo Google tem como base duas características-chave: o ‘Bloqueio por detecção de roubo’ e o ‘Bloqueio de dispositivo off-line’. A primeira função ativa um protocolo de segurança que suspende o dispositivo e restringe o acesso aos dados caso tenha sido roubado, impedindo assim o acesso às informações do usuário. Já a segunda implementação garante que todas as informações armazenadas permaneçam protegidas mesmo se o dispositivo estiver desconectado da rede.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Esta notícia, assim como todas as suas características e a revelação de sua implementação em alguns dispositivos, foi confirmada recentemente pelo especialista em Android, Mishaal Rahman, que primeiro publicou capturas de tela no Mastodon e depois as levou para sua conta no X. Embora seja importante notar que as imagens estão em português, espera-se que a funcionalidade, chamada de ‘Proteção contra roubo’ em espanhol, seja implementada em diversos mercados no futuro próximo.

Apesar da recente integração desta nova ferramenta, o Google ainda não forneceu uma data específica para o lançamento global da funcionalidade. Os usuários interessados devem ficar atentos a futuras atualizações para saberem a disponibilidade em suas regiões.