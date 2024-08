Estas 3 dicas vão te salvar de golpes no WhatsAp

As fraudes através do WhatsApp, um dos aplicativos principais da Meta, são comuns. Sem mencionar o spam que às vezes você pode receber com promoções de várias empresas. Diante desse problema contínuo no aplicativo, o WhatsApp compartilhou uma série de conselhos-chave para que os usuários possam distinguir esses problemas e não cair nesse tipo de fraudes.

ANÚNCIO

Por exemplo, como parte das recomendações, eles mencionam que se você receber uma mensagem de um número desconhecido pedindo informações pessoais, ou se oferecendo para te dar dinheiro, ou enviando links suspeitos, você deve ter cuidado, pois há uma grande possibilidade de ser um golpe. O WhatsApp recomenda não responder e bloquear imediatamente o remetente para proteger suas informações sensíveis.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Que medidas tomar nesta situação?

No caso de ser vítima dessas fraudes ou casos de spam, existem 3 grandes soluções que o aplicativo recomenda:

Sem resposta

A recomendação mais importante do WhatsApp é ignorar as mensagens suspeitas, sem sequer abri-las. Os cibercriminosos costumam esconder malware ou links perigosos nesses mensagens para roubar seus dados. Lembre-se: se algo parecer estranho, não toque nele.

Bloquear e relatar

ANÚNCIO

Para manter uma conta segura, a principal recomendação é bloquear e denunciar os contatos suspeitos. Dessa forma, você evitará ser incomodado e ajudará o WhatsApp a detectar fraudes. Essa ação pode ser feita diretamente no aplicativo, basta abrir o chat que enviou essas mensagens, clicar nos três pontos no canto superior direito e selecionar 'Denunciar' ou 'Bloquear'.

Altere suas configurações de privacidade

Pode parecer uma das coisas que ninguém pensa ao falar do WhatsApp, mas a privacidade deve ser uma das prioridades. Por isso, os usuários podem personalizar quem tem acesso às suas informações pessoais na seção de ‘Configurações’. Lá, é possível controlar quem pode ver seu status online, foto de perfil e até quem pode adicioná-los a grupos.