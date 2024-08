É assim que o Meta IA funciona no WhatsApp, veja como você pode aproveitá-lo

Nas últimas semanas, a Meta revolucionou o mercado de Inteligência Artificial com a ajuda do popular aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, graças a um salto significativo em suas funcionalidades com a incorporação do Meta AI, um assistente virtual semelhante ao ChatGPT diretamente na área de mensagens para que os usuários possam interagir diretamente com ele. Essa nova ferramenta, que também está disponível no Instagram e Messenger, promete transformar a forma como interagimos com essas plataformas.

Como funciona a IA do Meta?

A Meta AI, acessível diretamente na barra de pesquisa do WhatsApp, funciona como um verdadeiro assistente pessoal. Os usuários poderão usá-lo para centenas de ações, como obter respostas para suas perguntas, gerar adesivos personalizados e até mesmo usar um calendário para encontrar conversas específicas, tudo com um simples comando. Esta inteligência artificial, baseada em grandes modelos de linguagem, foi projetada para oferecer uma experiência mais intuitiva e eficiente.

A versatilidade do Meta AI tem sido surpreendente e vai desde responder a perguntas sobre qualquer assunto até gerar conteúdo criativo, esta ferramenta adapta-se às necessidades dos usuários. Se precisas de informações sobre um evento esportivo, queres criar um meme engraçado ou simplesmente procuras companhia para uma conversa, o Meta AI está à tua disposição.

Para usar o Meta AI, basta escrever ‘@Meta AI’ seguido da sua consulta em qualquer chat individual ou em grupo. A inteligência artificial processará sua solicitação e fornecerá uma resposta rápida e precisa. Com essa nova funcionalidade, o WhatsApp se consolida como um dos aplicativos mais completos e versáteis do mercado.