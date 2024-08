O que significa o emoji dos lábios mordidos no WhatsApp: de flerte à ansiedade

“Lábios mordidos” é um dos emojis populares no WhatsApp

Os emojis nasceram em meados dos anos noventa no Japão. Naquela época, havia apenas algumas centenas desses pequenos símbolos disponíveis para enviar. Agora, existem quase quatro mil desses ícones e fazem parte essencial da nossa linguagem diária no mundo digital atual.

Esses símbolos, enviados principalmente através do WhatsApp e das redes sociais, nos permitem expressar emoções, pensamentos e ideias sem a necessidade de usar palavras. Daí sua tremenda popularidade e predominância na comunicação através dos espaços virtuais.

No entanto, sem dúvida, há alguns mais úteis ou mais fáceis de entender do que outros. Por exemplo, todos entendemos que um rosto sorridente significa alegria, mas nem todos concordam com o que significa o emoji de lábios mordidos, o que pode levar a mal-entendidos.

Se você também não sabe o que este pictograma representa, mas deseja descobrir, continue lendo para descobrir. Dessa forma, você poderá enviar este desenho em suas diferentes conversas sem medo de ser mal interpretado e também poderá decifrá-lo corretamente quando o receber.

O que significa o emoji de lábios mordidos no WhatsApp?

O emoji que mostra uma boca humana com os dentes superiores mordendo um canto do lábio inferior é usado principalmente em contextos românticos para expressar flerte ou excitação, de acordo com a Emojipedia, um site considerado a “bíblia” desses símbolos gráficos online.

A enciclopédia dos ideogramas afirma em seu site que o mesmo também é comumente usado para "expressar antecipação ou entusiasmo em geral". Assim como também para representar quando experimentamos sensações de "ansiedade, dor, preocupação ou insegurança".

Por outro lado, Emojiterra concorda que este símbolo é frequentemente usado para “transmitir sentimentos de ansiedade, nervosismo ou tensão”. Assim como para “sugerir uma sensação de inquietação ou desconforto ou para indicar que o remetente se sente confuso ou inseguro sobre algo”.

Além disso, o site afirma que “lábios mordidos” - um emoji que foi aprovado como parte do Unicode 14.0 e adicionado ao Emoji 14.0 em 2021 - também pode ser usado como forma de flerte; especialmente se for acompanhado por outros pictogramas ou frases consideradas sugestivas.