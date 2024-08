O que é a varíola dos macacos que a OMS declarou como emergência global?

Nas últimas horas, a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta global identificando a varíola símia (mpox) como uma emergência global de saúde. Isso ocorreu devido à aparição de vários casos confirmados em crianças e adultos em mais de uma dúzia de países na República Democrática do Congo e outras partes da África.

Nesse mesmo sentido, também foi levantada a questão da pouca existência de doses da vacina no continente africano e alertou-se sobre a possibilidade de uma maior propagação na África e em outros continentes.

É importante destacar que, no início desta semana, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças da África anunciaram que os surtos de varíola símia constituíam uma emergência de saúde pública, com mais de 500 mortes.

Vamos lembrar também que, nos últimos dois anos, a varíola dos macacos (mpox) despertou o interesse mundial devido à possibilidade de considerar esta doença infecciosa como uma ameaça à saúde internacional.

De acordo com a OMS, uma das maiores preocupações sobre este novo alerta é que os casos têm surgido em áreas onde antes não eram registrados e tem sido observado um aumento de sintomas em crianças.

Quais são os sintomas da varíola símia?

De acordo com a página oficial da OMS, a varíola símia pode causar uma variedade de sinais e sintomas clínicos. As pessoas com maior risco de desenvolver sintomas graves geralmente são as grávidas, as crianças e as pessoas imunodeprimidas, incluindo aquelas com doença avançada por HIV não tratada.

Entre os sintomas comuns da varíola símia destaca-se uma erupção cutânea que pode durar entre 2 e 4 semanas. Esta pode começar com, ou ser seguida por, febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, falta de energia e glândulas inchadas (gânglios linfáticos). A erupção aparece na forma de bolhas ou lesões na pele, e pode afetar o rosto, as palmas das mãos, as plantas dos pés, a virilha e as regiões genitais ou anais. Essas lesões também podem aparecer na boca, na garganta, no ânus, no reto ou na vagina, ou nos olhos.

“Na maioria dos casos, os sintomas da varíola símia desaparecem por si só em algumas semanas com tratamentos sintomáticos, como medicamentos para a dor ou febre. No entanto, em algumas pessoas, a doença pode ser grave ou causar complicações médicas e até mesmo a morte”, acrescenta a OMS.

Como a varíola símia se contagia?

Outra das grandes perguntas que esta doença deixa é como ela se propaga. E para isso, a OMS esclarece que "a varíola símia é transmitida de uma pessoa para outra através do contato direto com alguém infectado com o vírus".

Uma pessoa que sofre da doença deixa de contagiar os outros apenas quando "todas as lesões estiverem cobertas por crostas, as crostas tiverem caído e uma nova camada de pele tiver se formado por baixo, e até que todas as lesões nos olhos e no corpo (boca, garganta, olhos, vagina e ânus) também tenham sido curadas, o que geralmente leva entre 2 e 4 semanas".

Casos registrados de varíola símia na Colômbia

De acordo com um relatório do Ministério da Saúde, para o ano de 2022 foram registrados 3.298 casos confirmados. Esses casos ocorreram nos departamentos de Bogotá 54% (1.777), Antioquia 28% (911), Cali 7% (233) e Santander 2% (74).