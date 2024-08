Um grupo de YouTubers processou os criadores do Chat GPT

ARQUIVO- O logotipo da OpenAI aparece em um celular com uma imagem em um monitor de computador gerada pelo modelo de conversão de texto à imagem Dall-E do ChatGPT, em 8 de dezembro de 2023, em Boston (AP Foto/Michael Dwyer, Archi

Mais uma vez, a polêmica invadiu a OpenAI e seu diretor criativo Sam Altman, pois um grupo de youtubers entrou com uma ação contra a empresa, acusando-os de usar seu conteúdo sem autorização para treinar o modelo de linguagem do ChatGPT. Vale ressaltar que esta não é a primeira denúncia desse tipo que eles recebem, pois essa controvérsia se soma a várias acusações semelhantes, incluindo uma feita há alguns meses pelo New York Times, que os acusava de usar todos os seus textos para o mesmo fim sem a permissão do renomado jornal.

Não é a primeira vez que estão nesta situação

O youtuber americano David Millette foi um dos autores da ação coletiva no estado da Califórnia, alegando que a OpenAI está infringindo os direitos autorais dos criadores de conteúdo. No entanto, essa prática está se tornando cada vez mais comum e gerou um intenso debate sobre a ética no desenvolvimento da inteligência artificial, bem como a sustentabilidade do modelo de negócios da OpenAI, pois se baseia nisso.

Por outro lado, os especialistas em inteligência artificial não concordam com essa posição, assim como sobre o futuro da empresa. Há duas posturas bastante contraditórias neste setor, onde alguns preveem o iminente colapso da OpenIA e de outras inteligências artificiais devido aos altos custos operacionais e à crescente concorrência. Por outro lado, há aqueles que acreditam que tudo relacionado à IA não apenas se manterá, mas continuará crescendo.

No entanto, esse não foi o único escândalo que Sam Altman teve, já que ele está acostumado a estar constantemente no olho do furacão. Recentemente, ele se envolveu em uma polêmica com Scarlett Johansson por usar a voz dela no ChatGPT sem sua permissão. As declarações de Altman nas redes sociais e suas propostas, consideradas por alguns como ‘hollywoodianas’, intensificaram o conflito.