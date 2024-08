Saiba como você pode salvar, apagar e ouvir as gravações de voz da Alexa

Os assistentes de voz como Alexa e Echo são muito úteis de fato, aos poucos têm se estabelecido como um item básico em várias casas; no entanto, é totalmente crucial compreender seu funcionamento devido à sua integração com nossos dispositivos. Com uma ferramenta que poucos conhecem, é possível revisar o histórico de voz da Alexa para ter controle total sobre seus dados, as informações que você deixa nos dispositivos e garantir que sua privacidade esteja protegida. É assim que você pode ouvir, revisar e apagar suas gravações.

ANÚNCIO

Caso não saiba, os assistentes da Amazon vão armazenando suas informações para que possam analisá-las e melhorar as respostas dadas a cada usuário por meio de uma personalização de acordo com o uso que foi feito. Portanto, existe uma grande probabilidade, mesmo que os usuários não saibam, de que a Alexa tenha registrado detalhadamente todas as interações.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Apenas siga estes simples passos

É necessário baixar o aplicativo da Amazon no seu celular .

. Uma vez instalada, o primeiro passo é ir para a aba ‘Mais’ que se encontra na parte inferior esquerda do aplicativo.

que se encontra na parte inferior esquerda do aplicativo. Será redirecionado para uma página onde deverá pressionar o botão ‘Configurações’ e depois seguir para ‘Privacidade da Alexa’.

Aí você encontrará a seção de ‘ Revisar Histórico de Voz’ onde poderá revisar todas as interações que teve com a Alexa e até mesmo revisar todo o seu histórico, pois é possível filtrar por data, dispositivos ou até mesmo usuários.

onde poderá revisar todas as interações que teve com a Alexa e até mesmo revisar todo o seu histórico, pois é possível filtrar por data, dispositivos ou até mesmo usuários. Uma vez que você faz a filtragem, é possível ouvir todas as interações que teve para poder excluí-las individualmente, apagar todo o histórico inteiro ou até mesmo fazer uma seleção para poder excluir apenas uma seção específica.

E é assim tão simples fazer a busca de suas interações com os produtos da Amazon para manter sua privacidade.