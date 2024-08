A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda vão colidir em uma colisão monumental?

Durante anos, temos ouvido a mesma história: em cerca de 4,5 bilhões de anos, a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda colidirão em uma colisão monumental; no entanto, um novo estudo está questionando essa visão apocalíptica.

O relatório, disponível no servidor de preprints arXiv sob o título ‘Apocalipse quando?’, sugere que a colisão entre as duas galáxias não é tão inevitável como se pensava.

De fato, de acordo com os pesquisadores, há 50% de chances de que a Via Láctea e Andrômeda evitem a colisão e, em vez de uma fusão galáctica, cada galáxia poderia permanecer intacta.

Expectativa de impacto

Por mais de um século, os cientistas têm acompanhado o avanço de Andrômeda, localizada a 2,5 milhões de anos-luz de distância, com a expectativa de um impacto inevitável; no entanto, este estudo, ainda em revisão por pares, questiona essa certeza.

As simulações realizadas mostram que em um pouco menos da metade dos cenários as duas galáxias realmente se fundem. Por sua vez, a NASA explica que, embora o Universo continue se expandindo, as colisões galácticas ocorrem devido à gravidade da matéria escura que as rodeia.

Neste debate, informações fornecidas pela sonda espacial Gaia (cujos dados estão para chegar), poderiam refinar ainda mais nossas estimativas sobre o movimento e a massa das galáxias próximas.

Por que se acredita que a Via Láctea e Andrômeda podem colidir?

A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda (também conhecida como M31) estão em rota de colisão. Isso ocorre porque ambas as galáxias estão sendo atraídas mutuamente pela gravidade e estão se aproximando uma da outra.

A razão principal pela qual essa colisão poderia ocorrer é que a Via Láctea e Andrômeda estão em um aglomerado de galáxias chamado "Grupo Local", que também inclui várias galáxias menores. E, dentro desse grupo, as galáxias estão em constante movimento e interagem entre si através da gravidade.

A Via Láctea e Andrômeda são as duas galáxias mais massivas do Grupo Local, e sua atração mútua é forte o suficiente para superar a velocidade de separação entre elas. Como resultado, estão se aproximando uma da outra a uma velocidade de aproximadamente 400.000 quilômetros por hora.

Quando poderá ocorrer a colisão entre a Via Láctea e Andrômeda?

Embora se estime que a colisão entre a Via Láctea e Andrômeda ocorrerá daqui a cerca de 4,5 bilhões de anos, não será uma colisão no sentido tradicional, uma vez que as estrelas e outros objetos dentro das galáxias não colidem diretamente entre si propriamente ditos.

Em vez disso, as galáxias irão se fundir e se deformar mutuamente, criando uma nova galáxia maior e mais massiva.

É super importante destacar que, se ocorrer, a colisão entre a Via Láctea e Andrômeda não teria um impacto significativo na Terra ou no Sistema Solar, uma vez que a escala das galáxias é tão grande que os efeitos de uma colisão são praticamente imperceptíveis em nível local.