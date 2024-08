Carteiras físicas de Bitcoin acabam de completar 10 anos

Há dez anos, o lançamento do Trezor Model One, a primeira carteira de hardware comercialmente disponível de Bitcoin, mudou o cenário da custódia de criptomoedas, estabelecendo um novo padrão de segurança que foi seguido por inúmeros concorrentes em uma indústria que agora é altamente competitiva.

Como surgiu a ideia das carteiras de hardware?

Em 2011, durante a primeira conferência de Bitcoin em Praga, os pioneiros do projeto perceberam que, embora muitos usuários entendessem o potencial do Bitcoin, faltavam as habilidades técnicas necessárias para garantir adequadamente seus fundos, então criaram dispositivos em 3D.

Estes protótipos, impressos em 3D, representaram as primeiras tentativas de criar uma carteira de hardware dedicada, uma solução que, até então, não existia no mercado.

Ultrapassou todas as expectativas

Quando o Trezor Model One foi lançado (então conhecido como Trezor Classic), o mercado-alvo era relativamente pequeno. Seus criadores esperavam que a demanda fosse limitada a algumas centenas de pessoas dentro da comunidade do Bitcoin, principalmente aqueles que participavam do fórum Bitcoin Talk; no entanto, a resposta do mercado superou em muito suas expectativas.

Quando foi lançado pela primeira vez, o Modelo Um, conhecido como Trezor Classic, era vendido por 1 BTC e havia uma versão Metálica disponível por 3 BTC. De acordo com os padrões atuais, esses dispositivos custariam dezenas de milhares de dólares. No entanto, naquela época, os dispositivos custavam entre US$ 100 e US$ 300, de acordo com o valor daquela época.

Este preço, embora elevado para os padrões da época, refletia o valor que os usuários de Bitcoin viam em ter uma solução segura e confiável para o armazenamento de seus ativos.

O impacto da Trezor e a evolução das Carteiras de Hardware

A Trezor manteve um forte compromisso com os padrões de código aberto e interoperabilidade, abrindo caminho para outros carteiras de hardware.

O sucesso da Trezor também inspirou o surgimento de outros players na indústria de carteiras de hardware, como Ledger, SafePal, Keystone e Coldcard.

De fato, Charles Guillemet, diretor de tecnologia da Ledger, afirma que os dispositivos da empresa agora garantem mais de 20% do mercado total de criptomoedas. Além disso, espera-se que a indústria de carteiras de hardware atinja um valor de US$ 16.000 milhões até 2029, destacando a crescente demanda por soluções de armazenamento seguro em um ambiente regulatório cada vez mais complexo.

Desafios

À medida que as carteiras de hardware continuam evoluindo, também enfrentam novos desafios, como o aumento da escrutínio regulatório. Veronica Wong, CEO e cofundadora da SafePal, recentemente apontou que as carteiras de hardware evoluíram de dispositivos complexos para usuários avançados para soluções mais acessíveis para a adoção em geral.

A evolução das carteiras de hardware também é impulsionada por inovações como a abstração de contas e a computação multipartes, que se espera simplifiquem ainda mais a experiência do usuário, tornando as criptomoedas mais acessíveis sem comprometer a segurança.