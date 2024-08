Agora o Play Store incorporará recomendações baseadas na sua localização

O Google Play está introduzindo uma nova abordagem para melhorar a experiência dos usuários ao recomendar aplicativos e conteúdo relevante localmente.

Agora, com a recente atualização para a versão 42.1.27, os usuários encontrarão uma opção para compartilhar sua localização, o que permitirá à loja de aplicativos oferecer sugestões personalizadas com base no local onde estão.

Do Google indicam que haverá quatro elementos nos quais você começará a receber recomendações personalizadas:

Livros Aplicações Resultados da pesquisa Ofertas

Isso não será evidente apenas na loja de aplicativos em si, mas também em outros aplicativos que possam ter publicidade ou diferentes sistemas de recomendação de conteúdo.

E ao obter esses dados, o Google Play tentará evitar que você se depare com conteúdos que não lhe interessam ou que não se encaixam em sua filosofia ou preferências.

Coleções

A atualização do Google Play traz uma funcionalidade chamada ‘Coleções’, projetada para facilitar a descoberta de conteúdo e aplicativos relevantes para o ambiente local do usuário.

Esta função tem como objetivo ajudar a encontrar ofertas e aplicativos específicos da região, o que pode ser especialmente útil se estiver a explorar um novo lugar ou de férias.

A que informações o Google Play terá acesso?

Ao aceitar a permissão para acessar a localização, a Google Play Store oferecerá três opções:

Permitir o acesso apenas enquanto estiver usando o aplicativo. Permitir apenas uma vez. Não permitir de forma alguma.

É importante destacar que o aplicativo só obterá a localização aproximada e não a específica, sem afetar a configuração regional da sua conta do Google.

O que acontece se eu não quiser que o Google Play saiba a minha localização?

Se decidir que não deseja receber recomendações com base na sua localização, pode desativar essa função nas configurações do Google Play.

Você só precisa ir para a sua foto de perfil no canto superior direito, selecionar ‘Configurações’, depois ‘Geral’, e desativar a opção ‘Usar localização do dispositivo’.

Alternativamente, você pode revogar o acesso completo à sua localização através das configurações do seu dispositivo Android, na seção ‘Permissões’ do aplicativo Google Play.

As melhorias vão ainda mais longe

O Google confirmou que, a partir deste mês, começará a remover aplicativos que não atendam aos novos requisitos descritos no site de suporte para desenvolvedores do Google Play.

Dessa forma, não haverá mais lugar na loja para aplicativos que não ofereçam uma experiência de usuário ‘estável, responsiva e atraente’.

Por exemplo, aplicativos de leitura de documentos PDF que não oferecem nenhuma função adicional além da visualização dos arquivos ou aplicativos que apenas servem para configurar um papel de parede no dispositivo serão eliminados. O mesmo vale para aplicativos que não ofereçam nenhum tipo de utilidade.