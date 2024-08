Você é um ‘gamer’? Nós te dizemos qual é o mais rápido entre o Windows 10 e o Windows 11

Que versão do sistema operacional Windows você deve usar se for um jogador de PC? Aqui explicamos

Para os gamers de PC, é um terror cada vez que há uma nova atualização do Windows, pois a cada nova prometem que será melhor que a anterior, no entanto, ao instalá-la no computador, está cheia de erros que pioram o desempenho, especialmente de programas que exigem muito esforço, como os videogames. É bem-sabido, inclusive, que o recomendável é esperar alguns dias antes de aplicar uma nova atualização para assim ter uma versão que já tenha corrigido esses bugs de lançamento. Isso se agrava entre as versões do Windows ao comparar entre o 10 e o 11 e aqui contamos qual é melhor para você com base na pesquisa do canal Hardware Unboxed.

Steve, criador de conteúdo, passou muitos anos experimentando para encontrar a melhor maneira de otimizar o Windows. A versão número 11 certamente teve um começo difícil, mas evoluiu ao longo dos três anos seguintes. Agora, você pode dar o salto com confiança, sabendo que seu computador não vai travar ao rodar seu jogo favorito. Ele descobriu que é necessário ter benchmarks atualizados em sua placa de vídeo e os compartilha todos no próximo vídeo.

Graças às suas análises, foi possível determinar os videogames que funcionam melhor em cada sistema operacional e, após analisar uma série de videogames muito populares, determinou que grandes títulos têm melhor desempenho no Windows 10. Tais como: The Last of Us 1, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Assetto Corsa Competizione, Spider-Man Remastered, Homeworld 3, A Plague Tale, Counter-Strike 2. Enquanto outros, como Baldur’s Gate 3 e Spider-Man Remastered, têm o mesmo desempenho em ambos os sistemas operacionais.