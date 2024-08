Adeus a um grande: o Google confirmou que irá descontinuar o lendário Chromecast

Muitos de nós ficamos com o coração partido: O Google anunciou oficialmente o fim da produção do icônico Chromecast. Depois de mais de uma década no mercado, este pequeno dispositivo que revolucionou a forma como consumimos conteúdo em nossas televisões deixará de ser fabricado.

ANÚNCIO

Embora os dispositivos Chromecast ainda estejam disponíveis até acabarem os estoques, a empresa confirmou que não lançará novos modelos. O Google justifica essa decisão argumentando que a tecnologia evoluiu significativamente desde o lançamento do primeiro Chromecast em 2013 e que eles integraram a tecnologia Google Cast em milhões de dispositivos de TV, como o Android TV.

Um novo capítulo com o Google TV Streamer

Para substituir o Chromecast, o Google recentemente apresentou o Google TV Streamer, um dispositivo com um preço de US$99,99 que chegará ao mercado em 24 de setembro. Este novo decodificador oferece especificações superiores ao Chromecast com Google TV, incluindo um processador 22% mais rápido e compatibilidade com os padrões Thread e Matter.

O Google garantiu que continuará oferecendo atualizações de software e segurança para os dispositivos Chromecast mais recentes, embora não tenha especificado quais. Isso significa que os usuários que já possuem um Chromecast poderão continuar usando-o por um tempo, mas não poderão adquirir um novo modelo se o seu dispositivo atual se danificar ou se tornar obsoleto.

Um produto que democratizou o acesso à televisão inteligente

No entanto, apesar das melhorias do Google TV Streamer, muitos usuários lamentam o desaparecimento do Chromecast. Com um preço de apenas US$29,99, o Chromecast com Google TV oferecia uma opção acessível para desfrutar de um centro de transmissão tudo em um. E é que foi um dispositivo pioneiro que simplificou a forma como consumimos conteúdo multimídia em nossas casas.

De saída, o design e funcionamento eram extremamente simples. Conectar um Chromecast e começar a transmitir é uma questão de alguns cliques. Além disso, seu preço relativamente baixo o tornou acessível para um amplo público, funcionando com uma ampla gama de dispositivos e aplicativos, desde Netflix e YouTube até serviços de streaming mais especializados.

E talvez nem todos considerem isso, mas é altamente provável que o Chromecast tenha sido fundamental para popularizar o streaming de conteúdo, tornando mais fácil e acessível assistir a filmes, séries e vídeos online na televisão. Talvez plataformas como a Netflix não seriam as mesmas sem a ajuda deste pequeno dispositivo, que agora está se despedindo.