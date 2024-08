Médicos alertam que pessoas que tomam Ozempic enfrentam riscos durante cirurgias

Nuevas investigaciones aseguran que el Ozempic no esta involucrado a los suicidios. | Foto: AP

Um estudo recente liderado pela UTHealth Houston revelou que pacientes que estão tomando medicamentos GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, podem enfrentar complicações significativas durante procedimentos cirúrgicos. O estudo descobriu que mais da metade dos pacientes que estavam tomando agonistas do receptor GLP-1 tinham “conteúdos gástricos significativos” antes da cirurgia.

Estes medicamentos, comumente prescritos para diabetes tipo 2 e obesidade, retardam a digestão, fazendo com que os alimentos permaneçam no estômago por mais tempo, mesmo após seguir os protocolos de jejum pré-operatório. Essa situação pode levar a uma condição potencialmente fatal conhecida como aspiração pulmonar, na qual os alimentos ou líquidos são inalados para os pulmões durante a cirurgia.

As pessoas que usam Ozempic podem enfrentar complicações durante cirurgias

O Dr. Alfred Bonati, fundador do Bonati Spine Institute na Flórida, explicou que a anestesia geral pode causar náuseas e que a digestão lenta exacerbada por esses medicamentos aumenta o risco de vômitos durante a cirurgia, o que por sua vez pode causar aspiração pulmonar. Essa condição pode resultar em danos pulmonares graves, infecções e até mesmo a morte.

O Dr. Brett Osborn, neurocirurgião e chefe de seção do Centro Médico St. Mary's na Flórida, recomenda aos seus pacientes que interrompam a ingestão de agonistas de GLP-1 pelo menos uma semana antes de qualquer procedimento cirúrgico. Além do risco de aspiração pulmonar, Osborn alertou sobre o maior risco de íleo pós-operatório.

Esta condição é uma disfunção intestinal que pode ocorrer após a cirurgia e predispor os pacientes a problemas como a isquemia intestinal, uma condição rara em que o fluxo sanguíneo para os intestinos é reduzido. Osborn também observou que a cicatrização pós-operatória pode ser comprometida em pacientes que tomam esses medicamentos.

A comunidade médica está preocupada com o uso de Ozempic em pessoas que necessitam de cirurgias

Os médicos concordam que é crucial que os pacientes revejam todos os medicamentos que estão tomando com seu cirurgião e anestesista antes de passarem por uma cirurgia. Para procedimentos que exigem jejum ou uma dieta de líquidos claros, os pacientes podem precisar seguir essas instruções por um período de tempo mais longo.

O momento de suspender o tratamento com GLP-1 varia de acordo com o tipo de agonista utilizado e o tipo de cirurgia. Geralmente, os medicamentos podem ser reiniciados na próxima dose programada, mas sob estrita supervisão médica. Seguir as instruções fornecidas pelos profissionais de saúde é fundamental.