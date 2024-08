Graças ao Chat GPT, você pode descobrir quem parou de seguir você no Instagram

Em mais de uma ocasião, tem sido demonstrado de várias formas as grandes vantagens que podem ser obtidas quando se sabe utilizar corretamente o Chat GPT ou qualquer programa baseado em Inteligência Artificial (IA).

No entanto, também é importante mencionar que não se pode deixar tudo nas mãos dessa tecnologia, pois seus próprios criadores reafirmam o conceito de que cada ser humano deve ser autossuficiente, dinâmico e sem medo de cometer erros.

Dito isso, vamos falar sobre um grande truque que se tornou tendência em diferentes redes sociais, especialmente no TikTok, sobre uma usuária que, por meio de um vídeo tutorial, detalha passo a passo e com grande facilidade como descobrir quem deixou de te seguir no Instagram.

Como saber quem parou de te seguir?

A usuária do TikTok, sob a conta @agostinaiemma1, revelou o mistério e mostrou como descobrir quais pessoas deixaram de seguir você através de um truque com Chat GPT.

Para fazer isso, é preciso seguir estes passos: