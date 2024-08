Conheça as 10 empresas de tecnologia mais valiosas do mundo

O ano de 2024 está vivendo seu segundo semestre e com isso, novas avaliações em empresas de tecnologia surgiram para nos permitir conhecer um ranking das 10 melhores, reafirmando um crescimento exponencial no que diz respeito ao setor econômico. A tecnologia move o mundo.

Por que este crescimento? A resposta é aparentemente muito simples, é que 2024 foi um ano que ficará marcado na história dos avanços tecnológicos pelo grande contributo para o desenvolvimento da inteligência artificial por parte de muitas empresas, destacando-se Google e Meta, bem como avanços em software.

Ninguém fica surpreso: a Apple continua sendo a líder

Como é costume há vários anos, a Apple está no topo da lista, gerando uma capitalização de mercado de US$ 3,4 trilhões e com uma receita de nada menos que US$ 85,780 bilhões de dólares apenas no período de abril a 29 de junho, representando um crescimento de 4,9% em comparação com o primeiro trimestre do ano.

A aposta da Apple pela inovação, especialmente em inteligência artificial, é um inegável motor chave do seu sucesso. Com um investimento acumulado de US$ 100 milhões nos últimos cinco anos, a empresa demonstrou um compromisso inabalável com a pesquisa e desenvolvimento, o que a posicionou como líder indiscutível no setor tecnológico. Além disso, o fechamento do ano parece ser ainda melhor com o lançamento do novo iPhone 16.

Apple Intelligence Esta funcionalidade representa um avanço significativo em relação às capacidades atuais da Siri, que muitas vezes são limitadas pela falta de contexto nas suas respostas (Apple)

Microsoft

A empresa de destaque de Bill Gates está em segundo lugar, com uma capitalização de mercado de US$ 3,08 trilhões, alcançando US$ 64,7 bilhões neste segundo trimestre do ano, o que representa um crescimento de 15% em suas receitas totais.

Não fugindo à tendência, esse aumento se deve em grande parte ao desenvolvimento de IA e sua implementação em produtos, programa que eles realizaram em comparação com a OpenAI.

Nesta imagem de arquivo, a placa com o logotipo da Microsoft, nos escritórios da empresa em Nova York, no dia 6 de maio de 2021 AP Photo/Mark Lennihan, arquivo (Mark Lennihan/AP)

Nvidia

A empresa conhecida principalmente por seu impacto na área de videogames com o desenvolvimento de software e hardware ocupa o terceiro lugar mundial, com uma capitalização de mercado de US$ 2,77 trilhões.

Impulsionada pela revolução da inteligência artificial e sua implementação precursora nos jogos, suas ações tiveram um crescimento exponencial, ultrapassando os 165% este ano.

Imagem: Logo de NVIDIA

Alphabet (Google)

Conhecida por poucos em comparação com sua subsidiária Google, a Alphabet, desenvolvedora de serviços relacionados ao mundo do software e da internet, ocupa o quarto lugar. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,12 trilhões, registrou receitas de US$ 71,36 bilhões no segundo trimestre, graças à crescente demanda por serviços em nuvem e publicidade.

Ruth Porat destacou a importância da IA na estratégia da Alphabet, enfatizando sua integração em produtos como Gmail e Docs.

ARQUIVO - O CEO da Alphabet, Sundar Pichai, fala em um evento Google I/O em Mountain View, Califórnia, 14 de maio de 2024 AP Foto/Jeff Chiu, Archivo (Jeff Chiu/AP)

Amazon

A Amazon é sempre uma empresa líder no setor de tecnologia, ocupando a quinta posição apesar de não atingir as expectativas de lucro. Com um crescimento de 10% em suas vendas, atingindo US$ 148 milhões no trimestre, ela se posiciona entre as cinco mais valiosas, com uma capitalização de mercado de US$ 1,92 trilhões. Enquanto isso, a Meta ocupa o sexto lugar.

Lançamento da primeira pedra do novo armazém da Amazon A vice-presidente de políticas públicas da Amazon, Ashleigh De La Torre, cumprimenta Manuel Cidre. Lançamento da primeira pedra do novo armazém da Amazon. Dourado. Metrô PR 1º de agosto de 2024 (Dennis A. Jones)

Meta

A gigante das redes sociais, Meta, continua a crescer graças à recente inovação em inteligência artificial em seus produtos mais conhecidos mundialmente, como Instagram, Facebook e WhatsApp. No segundo trimestre, a empresa relatou vendas de US$ 39 bilhões, superando as estimativas em US$ 1 bilhão.

Meta AI en WhatsApp Sua implementação tem causado incômodo entre alguns usuários (Dreamstime)

As outras quatro empresas que complementam o Top 10 das mais bem avaliadas no setor de tecnologia durante o segundo trimestre do ano são: