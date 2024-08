Como é o cheiro do planeta Marte?

O nervo olfativo tem uma poderosa conexão com as áreas do cérebro envolvidas na excitação e atenção

Você já se perguntou qual é o cheiro de Marte? Não é uma pergunta trivial para os cientistas que estão pensando em como preparar os futuros colonos do planeta vermelho. De fato, recentemente, especialistas propuseram que reproduzir o cheiro marciano na Terra poderia ser fundamental para preparar psicologicamente aqueles que viajarão para o planeta vizinho.

A ideia, embora curiosa, tem fundamentos sólidos: os especialistas explicam que o nervo olfativo está intimamente ligado às áreas do cérebro que controlam a excitação e a atenção, portanto, familiarizar os futuros astronautas com o cheiro de Marte poderia ajudá-los a se adaptar melhor às condições extremas do planeta.

O que sabemos sobre o cheiro de Marte?

Ao contrário da Terra, a atmosfera marciana é composta principalmente por dióxido de carbono (que não tem cheiro); no entanto, a superfície de Marte contém compostos como enxofre, ácidos e ferro, que poderiam criar odores muito distintos.

Os cientistas temem que, assim como os astronautas da Apollo detectaram o cheiro de pólvora queimada ao retornarem da Lua, os colonos de Marte possam enfrentar um novo conjunto de aromas desconhecidos.

Um desafio não menos difícil

Os pesquisadores apontam que, dada o isolamento extremo que os astronautas experimentarão em Marte, o desafio é ainda maior, pois, ao contrário da Estação Espacial Internacional (EEI) - de onde os astronautas conseguem ver a Terra -, os colonos marcianos estarão completamente afastados do nosso planeta.

Isso pode causar problemas como a depressão, a ansiedade e a fadiga devido ao afastamento e ao ambiente desconhecido.

Como os cheiros impactam o comportamento das pessoas?

Laura Schäfer, pesquisadora da Universidade Técnica de Dresden, explicou há algum tempo que o sentido do olfato é o mais antigo do sistema de percepção humano e que está diretamente relacionado com o sistema límbico, a área do cérebro onde as emoções são processadas. É precisamente por isso que os odores têm uma influência direta em nossos sentimentos e comportamentos.

Outras pesquisas sugerem que, de forma inconsciente, os seres vivos podem detectar o medo, a agressão, o estresse e a felicidade no cheiro corporal. Até a escolha de um parceiro é feita com a ajuda do nariz, enquanto as amizades têm uma de suas origens no cheiro corporal.

Como mitigar os efeitos dos odores nos astronautas?

Os cientistas sugerem que o uso de tecnologias avançadas, como o sistema Headspace, permitiria capturar e reproduzir as características atmosféricas de Marte em um laboratório terrestre.

Desta forma, os futuros colonos poderiam começar a se familiarizar com o cheiro de Marte antes de sua partida, o que poderia ajudá-los a enfrentar melhor os desafios psicológicos da missão.