O que sabemos sobre o novo iPhone 16 Pro da Apple

Parece que um ano de rumores está chegando ao fim, pois após uma série de vazamentos recentes, espera-se que em menos de dois meses, a Apple anuncie oficialmente a linha completa de celulares que incluirá o iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max com grandes melhorias e mudanças em comparação ao seu antecessor, onde o iPhone 16 Pro será o mais atualizado com melhorias na conectividade, um novo botão e muito mais.

ANÚNCIO

Um novo botão com sensor de captura

Sem dúvida, a mudança que teve o maior impacto no vídeo vazado foi a do totalmente novo ‘botão de captura’, que estará localizado na área dos botões laterais que sempre estiveram presentes nos dispositivos móveis da Apple, mas agora, na parte inferior. Sua funcionalidade atenderá às necessidades dos últimos anos e, principalmente, permitirá ao usuário tirar fotos de forma imediata, sem a necessidade de ligar a tela e deslizar para ativar o aplicativo da câmera.

Para não ficar atrás, de acordo com uma fonte interna, diz-se que este novo botão também terá um sensor de força para poder executar várias funções de acordo com a pressão exercida sobre ele, e assim não limitar suas funcionalidades.

O novo sistema operacional fará sua grande estreia

Não apenas o iPhone 16 Pro, mas espera-se que toda a linha 16 inclua o tão anunciado iOS 18, marcando assim a estreia do Apple Intelligence que, para não variar com as últimas tendências em tecnologia, oferecerá uma experiência totalmente renovada, alimentada constantemente e com maior personalização graças ao uso de Inteligência Artificial. Oferecendo desde maior edição em ícones de aplicativos e formatos de interface até a programação de mensagens.

Mais e melhor conectividade

Uma leitura simples pode parecer pouco, mas uma das grandes mudanças será a capacidade de conectividade com Wi-Fi. Embora seja algo que damos como certo há muitos anos em um celular, a Apple e sua incessante fome por inovação o levarão ao próximo nível com o Wi-Fi 7, que, embora tenha sido anunciado no início do ano, será incluído no dispositivo. Mas o que isso significa? O desempenho da conectividade, eficiência e largura de banda serão significativamente melhorados.

Novidades na estética

Por fim, para os amantes da estética, um vídeo vazado revelou que será possível adquirir em quatro cores diferentes, como branco, verde, vermelho e marrom, além de contar com três lentes na parte traseira, juntamente com um sensor e flash.

Embora os vazamentos não tenham fornecido um dia específico para o anúncio da nova linha de iPhone 16, espera-se que a Apple faça a apresentação durante a primeira quinzena do mês de setembro.