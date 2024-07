A Apple Intelligence está atrasada: qual será o impacto no iPhone 16 e na Siri?

Esta funcionalidade representa um avanço significativo em comparação com as capacidades atuais da Siri, que frequentemente são limitadas pela falta de contexto em suas respostas

O lançamento do iPhone 16, um dos eventos tecnológicos mais esperados do ano, virá acompanhado de uma novidade agridoce: a nova função de inteligência artificial (IA) da Apple, conhecida como Apple Intelligence, não estará pronta para o lançamento em setembro.

De acordo com um relatório da Bloomberg, o desenvolvimento desta inovadora tecnologia foi adiado e, em vez de estrear junto com o iOS 18 e o iPadOS 18, chegará posteriormente, com uma atualização prevista para outubro, no iOS 18.1.

Qual é a razão do atraso?

As razões por trás do atraso são várias. Em primeiro lugar, a Apple deseja garantir um lançamento suave e livre de erros de sua nova IA. Para conseguir isso, ela precisa do apoio dos desenvolvedores para testar as funcionalidades em maior escala.

Além disso, há preocupações sobre a estabilidade da Apple Intelligence, o que levou a empresa a adiar o seu lançamento até que possa garantir um desempenho ótimo.

Apesar do atraso, a Apple projetou um plano para lançar gradualmente todas as funções do Apple Intelligence, por meio de várias atualizações do iOS 18 ao longo dos últimos meses de 2024 e na primeira metade de 2025. No entanto, é importante notar que nem todos os dispositivos receberão essa atualização.

Como posso ajudar você hoje?

Um dos aspectos mais aguardados da Apple Intelligence é a integração de uma versão aprimorada da Siri. Esta nova versão da Siri será capaz de responder a perguntas e consultas com base no conteúdo exibido na tela do dispositivo, utilizando informações contextuais para fornecer respostas mais precisas e relevantes.

A Apple Intelligence também incluirá ferramentas de edição generativa de fotos e a capacidade de redigir textos, como notas ou e-mails, de forma inteligente.

Quais dispositivos serão compatíveis?

Apesar da empolgação em torno da Apple Intelligence, nem todos os dispositivos que serão atualizados para o iOS 18 poderão desfrutar dessas novas funções; apenas certos modelos, provavelmente os mais recentes, receberão as melhorias de IA.

O impacto no mercado e a estratégia da Apple

Com o iPhone 16, a Apple espera que essas novas funcionalidades sejam um fator decisivo para impulsionar as vendas e manter-se competitiva em relação a outros gigantes tecnológicos, como Google e Amazon, que também estão avançando no campo da IA.

Os desenvolvedores terão a oportunidade de testar e fornecer feedback sobre as novas funcionalidades antes do seu lançamento oficial, o que poderia ajudar a Apple a identificar e resolver problemas potenciais.

O que esperar da Apple Intelligence?

À medida que a Apple continue desenvolvendo e refinando a Apple Intelligence, é provável que vejamos uma integração ainda mais profunda da IA em todos os aspectos do ecossistema da Apple.

Vamos lembrar que a empresa destacou que essa tecnologia permitirá aos usuários fazer edições complexas em suas fotos com facilidade, utilizando algoritmos avançados para melhorar a qualidade da imagem e aplicar efeitos criativos. Da mesma forma, a capacidade de escrever textos de forma inteligente pode transformar a maneira como os usuários criam e gerenciam conteúdo em seus dispositivos.

O que acontece com a segurança de dados?

Um dos aspectos mais importantes de qualquer tecnologia de IA é a privacidade e segurança dos dados dos usuários. Com a Apple Intelligence, é provável que a empresa continue priorizando a proteção dos dados dos usuários, implementando medidas avançadas para garantir que as informações pessoais sejam tratadas de forma segura e responsável.