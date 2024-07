Latitude: a empresa aeroespacial que quer ‘roubar’ os funcionários de Elon Musk

Uma empresa aeroespacial francesa lançou uma oferta atraente para convencer os funcionários insatisfeitos da SpaceX nos Estados Unidos a se mudarem para a Europa. Trata-se da Latitude, liderada pelo CEO Stanislas Maximin.

Maximin dirigiu-se aos funcionários da SpaceX que não se alinham com os valores de Musk e que procuram um ambiente de trabalho mais inclusivo e ambicioso. Em um post no LinkedIn, o executivo encorajou esses trabalhadores a considerarem juntar-se à Latitude, uma empresa que se dedica à fabricação de foguetes pequenos, motores de alto desempenho e que promove a reutilização total e uma alta taxa de lançamentos.

Maximin assegurou que a Latitude cuidaria de todos os aspectos logísticos para os novos funcionários, incluindo a mudança, vistos, assistência médica, alojamento, emprego para os parceiros e escolaridade para os filhos. Além disso, ofereceu um incentivo extra: 12 garrafas de champanhe para cada pessoa que aceitar a oferta e se mudar para a Europa.

Por que a SpaceX se mudará para o Texas?

O anúncio de Musk sobre a mudança da SpaceX para o Texas ocorre após a aprovação de uma lei na Califórnia que proíbe os distritos escolares de exigir que os educadores informem aos pais sobre a orientação sexual ou identidade de gênero dos estudantes, uma lei que Musk criticou abertamente em suas redes sociais.

E embora Musk não tenha especificado quando a realocação será feita, é possível que alguns planos já estivessem em andamento antes de seu anúncio.

A estratégia de Stanislas Maximin funcionou?

Parece que a estratégia de Maximin já está dando resultados: na última semana, a Latitude recebeu um volume de solicitações equivalente a um mês inteiro, com 89% delas provenientes de candidatos com base nos Estados Unidos. Entre as empresas dos solicitantes estão SpaceX, Blue Origin, Lockheed Martin e Tesla.

O próprio Maximin comentou a alguns meios de comunicação que sua publicação no LinkedIn gerou aproximadamente 200 mensagens e aumentou suas conexões na plataforma em um terço.

Maximin aponta que seu convite não pretende criticar a SpaceX, a qual considera "uma das melhores empresas de engenharia do mundo", mas sim oferecer aos americanos uma nova oportunidade na Europa.

O que sabemos sobre a empresa aeroespacial francesa Latitude?

Latitude, com cerca de 140 funcionários, é significativamente menor que a SpaceX, que possui cerca de 13.000 trabalhadores; no entanto, o aumento nas solicitações reflete um interesse crescente entre os americanos, alguns deles funcionários de Musk, em se mudar para o exterior.

Maximin destacou que a empresa já contratou estrangeiros em várias ocasiões e está preparada para facilitar o processo de realocação.

Com este movimento, a Latitude espera atrair talento valioso e continuar crescendo no competitivo setor aeroespacial, oferecendo uma alternativa europeia para engenheiros americanos que procuram uma mudança de ares e um ambiente de trabalho mais inclusivo.