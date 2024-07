Como saber se a Covid Prolongada está afetando múltiplos órgãos do seu corpo?

Vários estudos internacionais indicam que a forma mais eficaz de combater o Long Covid é evitar a contaminação pelo vírus ou prevenir suas consequências com alguma vacina

A Covid Prolongada tornou-se um importante foco de atenção para a medicina a nível internacional. E é que cada vez mais surgem evidências científicas sobre os problemas que poderia causar para a saúde das pessoas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como "a condição pós-Covid-19 que ocorre em indivíduos com um histórico de infecção provável ou confirmada por SARS-CoV-2, geralmente, três meses após o início, com sintomas que duram pelo menos dois meses e que não podem ser explicados por um diagnóstico alternativo".

Quantas pessoas foram afetadas?

Estima-se que, pelo menos, 65 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de Long Covid: 30% correspondem a casos leves e 70% estão associados a sintomas moderados ou graves.

Alejandra Massoc, especialista em Doenças Infecciosas Pediátricas e Diretora Médica de Vacinas do Laboratório Tecnofarma, explica que a covid prolongada pode afetar vários órgãos e, até o momento, foram identificados mais de 200 sintomas que podem se manifestar a longo prazo nos pacientes afetados, tendo um impacto em sua qualidade de vida que pode persistir por anos.

De acordo com Massoc, as novas condições comuns associadas incluem doenças cardiovasculares trombóticas e cerebrovasculares, diabetes tipo 2 e distúrbios neurológicos, entre outros.

Quais são os sintomas da Long Covid?

Os sintomas mais comuns da Covid prolongada são fadiga, dificuldade para respirar, distúrbios cognitivos que afetam a vida diária, tosse, dor nas articulações, dor ou pressão no peito, dor de cabeça e/ou garganta, perda do olfato/paladar, diarreia, perda de memória, depressão e ansiedade.

Esta patologia não distingue idades. A prevalência de Covid prolongado em crianças é estimada em 25% dos casos, após uma análise de 21 estudos que incluíram mais de 80.000 crianças de 0 a 18 anos.

Enquanto a porcentagem de adultos de 18 a 34 anos é de 6,9%, entre 35 e 49 anos é de 8,9% e, de 50 a 64 anos, chega a 7,6%. Por outro lado, pessoas com 65 anos ou mais têm uma porcentagem menor, com 4,1% (que é menor do que nas outras categorias de idade mais jovens).

Há algum efeito positivo das vacinas?

Uma análise recente de 24 estudos em todo o mundo indica que a vacinação contra a Covid-19 mostra uma redução de 70% no risco de sofrer de Covid prolongada. Este estudo foi apoiado por um relatório recente da Suécia, que confirmou uma redução de 73% no risco dessa condição após a vacinação.

Nos EUA, a prevalência de Covid Prolongada é atualmente de 11% entre os não vacinados e de 5% entre aqueles que receberam duas ou mais doses da vacina. No caso das crianças, a eficácia ajustada da vacina nos 12 meses após a vacinação foi de 41,7% contra o diagnóstico de Covid Prolongada. É importante ressaltar que a maioria dos pacientes relatou melhora dos sintomas após a vacinação.

Como se proteger?

Massoc é enfática na necessidade de se proteger com a vacina contra a Covid-19 pois, em sua opinião, “há evidências científicas suficientes sobre a eficácia não só para prevenir ou diminuir as consequências graves provocadas pelo vírus SARS-CoV-2 (como hospitalizações e mortes), mas também para evitar as consequências da Covid Prolongada, especialmente nos grupos-alvo onde esta vacina está disponível gratuitamente”.

Quais são os grupos-alvo para acessar a vacina?

É importante ter em mente que os grupos-alvo para acessar a vacina contra a Covid-19 são pessoas saudáveis, de seis meses a 59 anos, que não completaram seu esquema primário de vacinação; pessoas imunocomprometidas a partir de seis meses de idade; pessoas com doenças crônicas a partir de seis meses; grávidas; idosos (a partir de 60 anos) e profissionais de saúde.