Ao vivo e em 4K: assim a NASA transmitirá o retorno da humanidade à Lua em 2026

Desde dezembro de 1972, quando os astronautas Eugene Cernan e Harrison Schmitt se tornaram os últimos humanos a pisar a superfície lunar, não voltamos à nossa lua. Agora, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) planeja enviar quatro astronautas, incluindo a primeira mulher, na missão Artemis III.

ANÚNCIO

A possibilidade de uma transmissão em 4K é devida a um experimento recente realizado pelo Centro de Pesquisa Glenn da NASA. Os cientistas conseguiram transmitir imagens em ultra alta definição de um avião para a Estação Espacial Internacional (EEI) e vice-versa, utilizando tecnologia a laser.

Como conseguiram isso?

O experimento começou com a instalação de um terminal laser portátil em um avião Pilatus PC-12. O avião, sobrevoando o lago Erie, enviou dados para uma estação óptica terrestre em Cleveland. Esses dados foram então transmitidos através de uma rede terrestre para uma instalação em Novo México.

Lá, utilizando sinais de luz infravermelha, os cientistas enviaram os dados para um satélite em órbita da Terra, que os retransmitiu para a ISS. Por fim, a estação espacial devolveu o sinal para a Terra.

Daniel Raible, investigador principal do projeto, destaca a importância desta conquista. Ele diz que esses experimentos são um grande avanço e que "agora podemos usar o sucesso da transmissão de vídeos 4K HD para futuras capacidades, como videoconferências HD, que serão cruciais para a saúde da tripulação e a coordenação de atividades durante as missões Artemis".

Faltam mais testes

Este avanço faz parte de uma série de testes que visam garantir uma cobertura de vídeo ao vivo das futuras missões Artemis na Lua. Embora a carga útil usada nestes experimentos não esteja mais instalada na EEI, os testes continuarão durante julho.

O principal objetivo, de acordo com a NASA, é desenvolver as tecnologias necessárias para transmitir o retorno da humanidade à superfície lunar através do Artemis. Se concretizado, essa transmissão em 4K permitirá que milhões de pessoas em todo o mundo sejam testemunhas em tempo real deste evento sem precedentes, fornecendo também um suporte essencial para a saúde e coordenação das atividades da tripulação.

ANÚNCIO

E é que, se concretizado, o retorno à Lua em 2026 não representaria apenas uma conquista técnica e científica, mas também uma experiência visual inesquecível, aproximando um pouco mais a humanidade dos mistérios e maravilhas do espaço.

Quanto tempo leva uma viagem da Terra para a Lua?

O tempo varia dependendo de onde a Lua está no momento e qual parte da Lua se deseja visitar.

Embora a duração da viagem à Lua dependa da velocidade inicial aplicada à nave, os cientistas explicaram que a viagem de maior duração ocorrerá se for aplicada uma trajetória com a velocidade inicial mínima possível, resultando em uma duração média de cerca de 132 horas, ou seja, 5,5 dias.

Vamos lembrar que a primeira missão Artemis está atualmente planejada para levar 103 horas para alcançar a órbita lunar (um pouco mais de 4 dias).