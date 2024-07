Japão, China, Itália, EUA e todos os países possuem trens de levitação magnética

A levitação magnética é a tecnologia do futuro para os sistemas de transporte em massa. Além de possuir um mecanismo de baixa emissão, pois gera sua própria energia, atinge velocidades impressionantes. Isso foi demonstrado com os trens maglev, instalados em países como Japão, China e Coreia do Sul, e em projetos semelhantes que já estão em fase de testes, como Estados Unidos e Itália.

É por isso que vamos conhecer um pouco do que já existe em alguns países e do que está projetado para um futuro não tão distante.

Antes de tudo, devemos saber que um trem de levitação magnética realmente se eleva acima de suas vias. Seu princípio mais fundamental é o uso de energia através de ímãs, que faz com que o corpo seja impulsionado e se mantenha levemente suspenso no ar. O trem em si se move graças à interação dos campos magnéticos.

Existem dois sistemas que se destacam como alternativas para os países que desejam instalá-los: o Maglev Eletromagnético e o Maglev Eletrodinâmico. Ambos têm os mesmos princípios de campos magnéticos, mas o segundo tem a capacidade de criar supercondutores com repulsão, o que permite que o trem atinja velocidades muito mais altas.

China TGV

Trens de levitação magnética no mundo

China: O Shanghai Maglev é um dos maglev comerciais mais conhecidos. Ele ostenta o título de ser o mais rápido do mundo, atingindo velocidades superiores a 430 quilômetros por hora. Conecta o Aeroporto Internacional de Pudong e a estação de Longyang Road em Xangai.

Japão: O maglev japonês, conhecido como trem-bala, também está entre os mais rápidos. Eles usam a mesma tecnologia que o de Xangai e em 2027 esperam inaugurar a linha Chūō Shinkansen, que com seus 600 quilômetros por hora será praticamente imbatível.

Coreia do Sul: A linha de trem de levitação magnética da Coreia do Sul conecta o Aeroporto Internacional de Incheon à ilha de Yeongjong. Não faz parte do Metrô de Seul. Foi inaugurado em 2016 e ainda está em construção, com novas linhas em projeto.

China TGV (Yongyuan Dai/Getty Images)

Futuros trens com levitação magnética

Estados Unidos: Através de uma empresa chamada Hyperloop, na qual está envolvida a mão da Tesla e SpaceX, ou seja, Elon Musk, há um projeto de trem de alta velocidade com levitação magnética. Eles vêm realizando testes desde 2017 e alcançaram velocidades de 300 quilômetros por hora. No entanto, os engenheiros estimam ser possível superar os 1000 km/h em breve.

Itália: Em março deste ano, foi apresentado pela primeira vez o conceito de trem de levitação magnética na Itália, especificamente na LetExpo de Verona. “O veículo protótipo de uma tonelada percorreu com sucesso a pista a uma velocidade autolimitada de 70 quilômetros por hora, sem a necessidade de fazer qualquer alteração na pista de testes de 2 quilômetros de comprimento”, relatou Ansa Latina.