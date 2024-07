Elon Musk fica louco e liga seu mega cluster de IA com 100 mil GPUs NVIDIA H100

Inicia-se um novo capítulo na competição para desenvolver a Skynet. Elon Musk, o visionário bilionário por trás da Tesla Motors e SpaceX, deu um novo passo em sua ambiciosa visão do futuro: a Inteligência Artificial potencializada por um exército de GPUs de última geração. Este louco ativou um cluster com centenas de milhares de unidades NVIDIA H100 e não sabemos que avanços ele conseguirá no acirrado campo da IA, mas é um fato que se tornou um competidor bastante forte, pelo menos em termos de hardware.

Com a criação da subdivisão xAI, dedicada exclusivamente ao campo da Inteligência Artificial, Musk busca desafiar gigantes tecnológicos como Google e Microsoft na corrida para desenvolver os modelos de linguagem mais avançados. Por muito tempo, isso não parecia relevante, especialmente com os avanços mostrados pelo ChatGPT ou até mesmo o Google Gemini. Mas isso estaria prestes a mudar.

Alguns meses atrás, por volta de maio de 2024, reportamos como o magnata estava preparando tudo para montar esse supercomputador potencializado por uma quantidade inimaginável de unidades de GPU. Bem, esse momento chegou agora.

Como Elon Musk conseguiu criar seu mega cluster de NVIDIA H100

De acordo com um relatório dos amigos da Extreme Tech, para alcançar o objetivo de liderar a corrida pelo desenvolvimento da melhor Inteligência Artificial, xAI em parceria com Elon Musk construíram um dos supercomputadores mais poderosos do mundo. Localizado em Memphis, Tennessee, esta máquina, equipada com 100.000 unidades de processamento gráfico (GPU) H100 da NVIDIA, refrigeradas a líquido para otimizar seu desempenho, é capaz de processar grandes quantidades de dados a uma velocidade incomparável.

O investimento neste hardware de última geração demonstra o compromisso de Musk em fornecer a xAI os recursos necessários para alcançar seus ambiciosos objetivos. Até o campeão foi participar de sua ativação e compartilhou alguns detalhes em sua conta oficial de X:

A decisão de construir um supercomputador personalizado, em vez de alugar capacidade computacional na nuvem, como fazem a OpenAI, Google e outras empresas, reflete a visão de longo prazo da xAI. Ao ter controle total sobre sua infraestrutura, a empresa pode otimizá-la para as necessidades específicas de seus modelos de linguagem. Além disso, esse investimento estratégico permitirá a Musk e sua equipe desenvolver uma vantagem competitiva em um mercado cada vez mais saturado.

Um Grok mais poderoso está chegando graças à carteira de Elon Musk

Os modelos de linguagem xAI, chamados Grok, estão sendo treinados agora neste supercomputador de última geração. Musk anunciou anteriormente que Grok 2 será lançado em agosto de 2024, seguido por Grok 3 em dezembro. Estes modelos de linguagem têm como objetivo competir com os melhores do mercado, como o GPT-4 da OpenAI.

Assim, a criação do xAI e seu supercomputador é um marco importante na história da Inteligência Artificial, ao concentrar uma enorme quantidade de poder computacional em um único local.

Agora, tanto Elon Musk quanto a xAI têm a capacidade de acelerar significativamente o desenvolvimento de novas aplicações de IA. No entanto, também levanta importantes questões sobre o futuro da tecnologia e seu impacto na sociedade.

A trama de O Exterminador do Futuro parece estar cada vez mais próxima de se tornar realidade.