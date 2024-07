Cada vez mais longe do telefone: WhatsApp substituiria os números por nomes de usuário

Se no início, se WhatsApp e smartphones estavam intrinsecamente conectados, a realidade é que cada vez mais o aplicativo de mensagens está se desenvolvendo em multiplataforma. A chegada do WhatsApp Web e o desenvolvimento de funcionalidades para seu aplicativo de desktop, os grupos, comunidades e mais são prova disso.

Agora, o WhatsApp estaria prestes a experimentar uma nova transformação significativa. De acordo com os últimos vazamentos do WABetaInfo, a empresa está ativamente desenvolvendo uma função que permitirá aos usuários se comunicarem usando nomes de usuário únicos, em vez de seus números de telefone.

O que isso significa para os usuários?

A principal vantagem desta nova função é a proteção da privacidade. Ao utilizar um nome de usuário, os usuários poderão manter seu número de telefone pessoal em segundo plano, evitando compartilhá-lo com uma ampla gama de contatos.

Isso é especialmente útil para aqueles que desejam separar sua vida pessoal da profissional ou simplesmente preferem manter um maior controle sobre quem pode contatá-los.

Além disso, procurar e adicionar contatos será muito mais fácil graças aos nomes de usuário: Esqueça ter que pedir o número de telefone aos seus novos conhecidos. Apenas conhecendo o nome de usuário, você poderá iniciar uma conversa de forma rápida e fácil.

Nesse sentido, os usuários poderão escolher um nome de usuário que seja fácil de lembrar e que reflita sua personalidade ou interesses. Isso adiciona um toque de personalização à experiência do WhatsApp.

E, por fim, os usuários terão um controle mais granular sobre quem pode contatá-los. Eles poderão decidir se desejam compartilhar seu número de telefone com determinados contatos ou se preferem que só possam encontrá-los através de seu nome de usuário.

Como funcionará na prática?

Espera-se que o processo de configuração de um nome de usuário seja simples e intuitivo. Os usuários poderão escolher um nome único que não tenha sido utilizado por outro usuário. Além disso, poderão verificar a disponibilidade do nome de usuário desejado antes de confirmá-lo.

É importante destacar que os contatos existentes que tenham o número de telefone do usuário salvo ainda poderão contatá-lo da maneira usual. No entanto, os novos contatos só poderão fazê-lo se conhecerem o nome de usuário.

Embora ainda não haja uma data de lançamento oficial, estima-se que esta nova função estará inicialmente disponível no WhatsApp Web. Posteriormente, espera-se que seja estendida para as versões do WhatsApp para Android e iOS.

A implementação de nomes de usuário no WhatsApp marca um antes e um depois na forma como nos comunicamos através desta plataforma. Esta nova função não só melhora a privacidade dos usuários, mas também abre portas para novas possibilidades, como a criação de comunidades online mais seguras e a integração com outras plataformas de redes sociais.