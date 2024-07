Mark Zuckerberg revelou seu modelo de celular ao explicar a IA do Meta

Qual é o celular de Mark Zuckerberg? Sendo uma das figuras mais influentes no mundo das redes sociais, o mundo todo fica atento à marca e modelo do smartphone que o CEO do Meta possui.

ANÚNCIO

Este tipo de personalidades normalmente estão associadas aos produtos da Apple, uma vez que o iOS costuma ter sistemas de segurança um pouco mais fechados do que os sistemas operacionais do Android. No entanto, com os últimos lançamentos de chipsets e proteção de dados, fabricantes como a Samsung alcançaram o mesmo nível dos iPhones.

Talvez esse seja um dos elementos que levou Mark Zuckerberg a lançar a bomba em suas redes sociais de que está usando um Samsung Galaxy S24 Ultra. Foi acidental ou completamente intencional? Não sabemos.

A verdade é que, enquanto explicava o uso do Meta AI, a nova inteligência artificial integrada ao WhatsApp, Messenger, Instagram e Facebook, 'Zuck' foi visto com um dos dispositivos do fabricante sul-coreano em suas mãos.

A arquitetura externa das cinco lentes na parte de trás do celular denunciou o Samsung Galaxy S24 Ultra nas mãos de Mark. Entre os milhares de comentários gerados pela postagem, há um da Samsung que muito criativamente disse "Zucksung".

Mark Zuckerberg Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra

O Samsung Galaxy S24 Ultra é o celular perfeito para os jogadores que procuram a melhor experiência de jogo. Vamos resumi-lo em alguns pontos:

Processador Snapdragon Gen 3 com um desempenho 41% superior.

Ecrã plano de 6,8 polegadas para uma visualização imersiva.

Bateria de 5000 mAh para jogar por horas sem interrupções.

A experiência de jogo móvel nunca mais será a mesma. Eleve o seu nível com o Samsung Galaxy S24 Ultra. Esqueça os limites: