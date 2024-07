Os restos de um reino perdido há 2.500 anos foram encontrados na China

Conhecer a história de nossos antepassados nos ajuda a compreender o presente e enfrentar o futuro. Por isso, descobertas como as feitas por uma equipe de arqueólogos em China têm tanta importância. Após uma extensa escavação, conseguiram encontrar um reino perdido há 2.500 anos.

De acordo com o que informa a Administração Nacional do Patrimônio Cultural da China, a equipe encontrou as bases das construções do Reino de Yue, que, de acordo com os registros dos livros de história, ocorreu na mesma época da dinastia Han.

As contas indicam que as rochas encontradas, o material utilizado e os restos de objetos presentes no local pertencem a uma época em que havia um movimento chamado Período dos Estados Combatentes, que ocorreu entre os anos 475 a.C e 221 a.C.

Além disso, todos os elementos coincidem com a região onde foram encontrados, um centro de escavação protegido na cidade de Shaoxing, província de Zhejiang (leste da China).

O Cronista relata que as estruturas encontradas se estendem por cerca de 48 metros de leste a oeste e 36 metros de norte a sul. Há colunas quadradas em algumas construções e redondas em outras. Também encontraram poços com não mais de um metro de profundidade, o que indica que havia grandes fontes, típico da arquitetura da antiga China.

Todas essas estruturas, incluindo os troncos redondos, estão colocadas sobre uma impressionante estrutura retangular que funciona como uma placa, a qual além de servir para sustentar as edificações, também tinha o objetivo de delimitar os espaços do reino.

Uma equipe de cientistas agora está se dedicando a escavar mais fundo para tentar encontrar objetos relacionados ao Reino de Yue e assim comprovar tudo o que foi escrito sobre a formação dos antigos e milenares povos da China.