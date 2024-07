Agora o WhatsApp traduzirá automaticamente as mensagens de qualquer idioma

Quantas vezes você teve que copiar uma mensagem para traduzi-la no Google? Estamos certos de que você já fez isso mais de uma vez, o que torna ainda mais complicada a comunicação com alguém que não domina o mesmo idioma que você.

ANÚNCIO

No entanto, isso será coisa do passado, pois a nova atualização do WhatsApp promete acabar com esse ‘problema’ e facilitar ainda mais as interações. Neste fim de semana, o portal Wabeta Info, especialista nos avanços da plataforma de mensagens instantâneas, trouxe boas notícias para os mais de 2 bilhões de usuários do aplicativo.

"Obrigado à atualização 2.24.15.12 da versão beta do WhatsApp para Android, descobrimos que o WhatsApp está trabalhando em uma função para traduzir automaticamente as mensagens para um idioma diferente. Acreditamos que esta é a melhor função que anunciamos esta semana", informou o portal web.

Esta opção será tanto para o sistema operacional Android quanto para o iOS. No entanto, ainda está em fase beta, embora não seja descartado que em breve todos já o tenham ativado, o que fará uma grande diferença. Anteriormente, era possível traduzir os textos, mas não de forma automática e também não estava disponível para todos os dispositivos.

Anteriormente, dentro do chat, você precisava clicar no botão de três pontos horizontais que aparece na barra de ferramentas no canto superior direito do teclado, e no menu aparecia a opção de Traduzir. Na barra superior que aparece no Gboard, escolha o idioma de origem e de destino da mensagem. Ou seja, você tinha que indicar em qual idioma estava escrevendo e para qual idioma queria traduzir. Agora será tudo automático.

Novos emojis animados

Mas esta não é a única novidade que o WhatsApp traz, pois o Unicode 16.0 anunciou que sete novos emojis estarão disponíveis em cores e monocromáticos a partir de setembro, e que chegarão aos dispositivos Android em março de 2025 e aos produtos do Google no início de 2025.

Os novos serão: uma impressão digital, uma árvore sem folhas, uma harpa, uma mancha, um rosto com bolsas sob os olhos, uma pá e um tubérculo. Mas, como se isso não bastasse, o aplicativo também traz emojis animados, que serão um pouco maiores do que os normais, quase do tamanho de um adesivo. Por enquanto, eles estão apenas na versão beta, mas em breve todos terão acesso a eles.

Nem todos os emojis suportam animações; apenas aqueles especificamente projetados terão essa característica. Quando um emoji é enviado, ele aparecerá animado apenas se houver uma versão animada disponível; caso contrário, será exibido em sua forma estática padrão.