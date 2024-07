Intensa atividade solar dos últimos meses aumenta o risco de câncer de pele

Use protetor solar

A intensa atividade solar dos últimos meses não apenas tem proporcionado as deslumbrantes auroras boreais que temos visto nas redes sociais ultimamente, mas também levou os cientistas a reconsiderar como isso pode afetar a Terra e, consequentemente, a nós, seres humanos.

ANÚNCIO

Num artigo recente publicado em Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), um grupo de cientistas estudou os efeitos dos fenômenos conhecidos como "eventos de partículas solares".

Estes eventos consistem em erupções de prótons da superfície solar que podem ser disparadas para o espaço e funcionar como refletores. A pesquisa revelou que, durante esses eventos, o campo magnético da Terra enfraquece, representando um perigo considerável para a vida no planeta.

Alan Cooper, acadêmico da Universidade Charles Sturt, na Austrália, e um dos principais autores da pesquisa, afirma que o campo magnético da Terra fornece uma proteção essencial ao desviar a radiação carregada eletricamente que chega do Sol.

Quais são as consequências para a saúde e o meio ambiente?

A deterioração da camada de ozônio e o consequente aumento da radiação UV têm graves implicações para a saúde humana e o meio ambiente. A exposição a níveis elevados de radiação UV pode causar câncer de pele, cataratas e outros problemas oculares, além de enfraquecer o sistema imunológico.

Além disso, em termos ambientais, um aumento na radiação UV pode danificar os ecossistemas marinhos e terrestres, afetando a vida selvagem e a biodiversidade.

Para entender melhor o impacto dos eventos de partículas solares na camada de ozônio, os cientistas têm utilizado modelos climáticos avançados. Estes permitem simular como as partículas solares interagem com a atmosfera terrestre e quais efeitos podem ter no ozônio e em outros componentes atmosféricos.

ANÚNCIO

Os resultados destes estudos são preocupantes, já que sugerem que, mesmo eventos solares moderados, podem ter um impacto significativo na atmosfera terrestre.

Como podemos nos preparar para mitigar os efeitos?

De acordo com os especialistas, uma das principais estratégias é melhorar nossa capacidade de monitorar e prever a atividade solar. Ao ter uma melhor compreensão de quando e como esses eventos ocorrem, podemos desenvolver estratégias para proteger as pessoas e o meio ambiente.

Outra medida importante é a educação e a conscientização pública: é vital que as pessoas compreendam os riscos associados à radiação UV e tomem medidas para se protegerem, como usar protetor solar, roupas adequadas e limitar a exposição ao sol durante os horários de radiação máxima.