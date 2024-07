Bill Gates investe sua fortuna em um alimento impossível: manteiga feita de ar

Bill Gates é um sujeito que nunca teve medo de abrir sua carteira para impulsionar projetos pouco convencionais, nos quais a maioria talvez não apostaria nem um centavo, por uma ampla variedade de fatores. Desde o risco de investimento até o potencialmente disruptivo do negócio em questão. Mas o cofundador da Microsoft parece não temer nada disso, e é por isso que temos sua ideia mais recente: fabricar manteiga a partir de ar.

ANÚNCIO

De acordo com um relatório do The Guardian, uma startup californiana, Savor, acabou de ser apoiada pelo magnata da tecnologia, depois de anunciar um avanço revolucionário na indústria alimentícia: a produção de manteiga sem laticínios a partir de ar, ou melhor, esse ar seria tecnicamente dióxido de carbono.

As fazendas francesas produziram menos manteiga do que no ano passado

Este produto, resultado de um complexo processo termoquímico que monta moléculas de gordura a partir do mencionado CO2, hidrogênio e mais oxigênio, promete revolucionar o mercado de laticínios, assim como também reduzir drasticamente a pegada de carbono da indústria alimentar.

De fato, a ideia por si só soa absurda, como material para uma história de ficção científica, manteiga sem a intervenção de vacas. No entanto, é factível.

O mais surpreendente desta nova manteiga seria o seu sabor. De acordo com os criadores, em declarações recolhidas pelo The Economic Times, o seu sabor seria indistinguível do da manteiga tradicional, uma vez que a sua composição química é essencialmente a mesma. Além disso, a produção é extremamente eficiente em termos de demanda e consumo de recursos.

Ao contrário da manteiga convencional, o produto de ar criado pela Savor requer uma fração mínima de água sem prejudicar as terras utilizadas na agricultura tradicional, pois seu processo de produção não emite gases de efeito estufa.

Como seria de esperar, Bill Gates, há anos reconhecido por seu compromisso com a inovação e sustentabilidade, expressou seu entusiasmo por este projeto em mais de uma ocasião no passado recente.

ANÚNCIO

Por exemplo, em fevereiro de 2024, em uma postagem em seu blog, Gates Notes, o co-fundador da Microsoft destacou o potencial desta tecnologia para combater as mudanças climáticas e garantir a segurança alimentar a longo prazo. Mas ele também falou sobre o sabor:

“Experimentei os produtos da Savor e não podia acreditar que não estava comendo manteiga de verdade. (O hambúrguer também estava próximo.) O grande desafio é reduzir o preço para que produtos como a Savor sejam acessíveis para as massas, seja ao mesmo custo que as gorduras animais ou menos. A Savor tem boas chances de sucesso aqui, porque os passos-chave de seu processo de produção de gordura já funcionam em outras indústrias”.

Não se deve cantar vitória ainda

A manteiga Savor representa um passo significativo em direção a um futuro alimentar mais sustentável. Ao oferecer uma alternativa aos produtos lácteos tradicionais que é deliciosa e respeitosa com o meio ambiente. Esta startup, baseada no uso do ar, literalmente, poderia transformar a forma como produzimos e consumimos alimentos.

Seu componente de gordura é muito alto Foto: bing.com/images

No entanto, antes desta manteiga inovadora chegar aos supermercados, a Savor deve superar vários obstáculos regulatórios. A empresa espera obter as aprovações necessárias para comercializar o seu produto em 2025 e tem boas chances de consegui-lo, mas não é certo.

Entretanto, os criadores da manteiga de ar continuam a aperfeiçoar o seu produto e a realizar testes de sabor em grande escala.