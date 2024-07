O que significa o emoji de espiral no WhatsApp? A resposta pode te surpreender

O emoji espiral é um dos mais enigmáticos do WhatsApp

Enviar uma mensagem aos nossos entes queridos que não seja acompanhada por um emoji é algo inimaginável nos dias de hoje. Na verdade, não adicionar um coração ou um rosto sorridente em uma mensagem no WhatsApp se o relacionamento for próximo pode até desencadear conflitos.

E os pictogramas são uma parte comum da nossa linguagem que nos ajuda principalmente a expressar emoções, mas também a economizar o uso de caracteres e tempo, a função para a qual foram originalmente criados no final dos anos noventa.

O seu lado prático é evidente, mas nem sempre o que representam é tão claro. Por isso, alguns podem ser mal interpretados pelo receptor. Felizmente, hoje em dia existem enciclopédias que nos permitem conhecer o seu significado predeterminado.

Por exemplo, você sabe o que significa o enigmático emoji de espiral azul no aplicativo da Meta? Se a resposta for negativa, não se preocupe, pois a seguir vamos te contar o que significa e em que casos é preciso usá-lo para se comunicar no WhatsApp e em outras plataformas.

O que significa o emoji de espiral azul no WhatsApp?

A espiral azul na verdade é um ícone usado para representar um ciclone, de acordo com o Emojipedia. Por isso, de acordo com a chamada "bíblia dos emojis", pode ser usada especificamente para simbolizar este furacão, mas também para "fins decorativos" devido à sua forma.

O site Emojiterra confirma esse significado para este emoji, cujo nome é exatamente "ciclone". Da mesma forma, confirma que seu uso é para representar esse fenômeno da natureza que a Fundéu define como "uma baixa pressão nos trópicos com fortes ventos em grandes círculos ao redor".

No entanto, alguns usuários também chegaram a usá-lo de forma simbólica para se referir a uma situação específica em suas vidas. Vale ressaltar que “Ciclón” foi aprovado como parte do Unicode 6.0 em 2010, mas não foi adicionado ao Emoji 1.0 até 2015.

No WhatsApp, o emoji chegou dois anos depois e praticamente não sofreu modificações em relação à sua aparência. Em outras plataformas, a forma deste pictograma é mais evidente em relação ao que representa.